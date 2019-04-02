Обеззброююча посмішка: Леся Нікітюк показала себе 10 років тому

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зробила унікальні знімки з сімейного альбому

Популярна телеведуча Леся Нікітюк охоче ділиться фото і відео в Instagram, дозволяючи шанувальникам завжди бути в курсі того, що відбувається в її житті. Ось тільки раритетні світлини з особистого архіву і сімейних альбомів показує не часто, тому її підписникам особливо цікаво подивитися, як шоувумен виглядала в дитинстві, юності і на початку своєї кар'єри. Так, в "історіях" Instagram вона опублікувала фото десятирічної давності, на якому позує в компанії друзів.

Усміхнена білявка зображена разом зі своєю давньою подругою Ольгою Голуб (до речі, на сторінці дівчини є чимало фото з Леді Ле), а також Михайлом Мартинюком, редактором шоу "Розсміши коміка", в якому Леся брала участь тричі і поїхала додому не тільки з великою сумою, але і завоювала всенародну любов.

Судячи з підпису, знімок був зроблений у той час, коли телеведуча ще брала участь у проекті Comedy Club.

Леся Нікітюк та її друзі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що Леся була не тільки зіркою команди КВН "Торнадо Люкс" в рідному Хмельницькому і триразовою переможницею шоу "Розсміши коміка", але та встигла взяти участь в безлічі проектів, таких як "Бігуді шоу", а також була ведучою тревел-шоу "Орел і решка".

Мало хто знає, що переїхавши з Хмельницького в Київ, вона встигла попрацювати лінійним продюсером проектів "Голос країни" та "Пекельна кухня", була реквізитором, координатором і продюсером, тому познайомилася з "телевізійною кухнею" зсередини.

Крім того, телеведуча заочно познайомила шанувальників зі своїм татом Іваном Івановичем, який був моряком. Вона показала його фото з сімейного альбому, зроблене під час експедиції в Арктику.

Батько Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк в спокусливому образі в сітчастих велосипедках і сукні-піджаку підкорила трендовим образом.

До слова, Леся Нікітюк в неоновій сукні-міні фасону бебі-дол захопила витонченою фігуркою.