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Пьянит и будоражит: Леся Никитюк в смелом наряде сверкнула глубоким декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 18:27
Пьянит и будоражит: Леся Никитюк в смелом наряде сверкнула глубоким декольте
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая надела трендовые вещи грядущего сезона

Леся Никитюк часто делится личными фото и забавными кадрами из жизни, которые тут же начинают обсуждать ее поклонники, не забывая одарить телеведущую комплиментами. Сейчас шоувумен активно снимается в программе "Кто против блондинок?" и считает дни до конца  напряженного графика. Впрочем, она не забывает баловать интернет-аудиторию снимками в эффектных нарядах, публикуя в Instagram кадры из закулисья.

Так, на новом фото Леся предстала в трендовом платье-пиджаке со шнуровкой по бокам и на рукавах от именитого украинского дизайнера Андре Тана. Наряд она скомбинировала с еще одним модным элементом гардероба – велосипедками. Правда, в случае ведущей они были сетчатыми, что придавала образу изюминку и пикантность.

"Если хочешь быть в порядке, ходи на работу каждый день!" - оставила подпись на английском языке звезда.

Пьянит и будоражит: Леся Никитюк в смелом наряде сверкнула глубоким декольте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не смогли пройти мимо столь пикантного фотосета и начали восхищаться ее внешним видом и смелым образом.

Пьянит и будоражит: Леся Никитюк в смелом наряде сверкнула глубоким декольте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Бомбическая", "Леся, ну ты даешь.. Краля!", "Какая же вы крутая", "Что-то я не могу понять, что снизу одето... Но пьянит, будоражит", "Прекрасная бабочка", "Красотка", "Чому ти така гарна?", "Лесюня, Вы Богиня!", "Какая же вы крутая", - писали фолловеры.

Пьянит и будоражит: Леся Никитюк в смелом наряде сверкнула глубоким декольте

Пьянит и будоражит: Леся Никитюк в смелом наряде сверкнула глубоким декольте

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк показала, как выглядела в 17 лет. Ведущая позирует с розовой помадой и стрижкой каре.

К слову, Леся Никитюк в неоновом мини показала стройную фигурку на камеру, сделав пару кадров в гримерке.

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