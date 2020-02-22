"О, боги!" Даша Астафьева полностью обнажилась в пикантной фотосессии

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица позировала в ну очень откровенном виде на балконе

В последнее время Даша Астафьева несколько отошла от своего привычного образа роковой сексапильной красотки и чаще появлялась перед поклонниками без макияжа, восхищая естественной красотой. Однако на свежих фото в своем Instagram вновь вернулась к своим излюбленным кадрам в стиле ню и завела сеть новой горячей фотосессией.

Даша продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе, позируя на балконе и в комнате. Причем на некоторых кадрах артистка полностью обнажилась и прикрылась лишь одеялом. Красотка вышла на балкон и повернулась спиной к фотографу, открывая обзор на свои упругие ягодицы.

На других же кадрах Астафьева запечатлена в черном нижнем белье и с бутылкой шампанского в руках.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Автором горячих черно-белых фото стала фэшн-фотограф и эксперт проекта "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк, а местом съемки был выбран Львов.

"Так не люблю когда голые бабы цитируют, но, сложно удержаться тут. «Я думаю, что татуировки — это ужасно. Это как всю жизнь прожить в платье Pucci. Если вы молоды и худы, то ладно. Но если нет…» Кто сказал?" - прокомментировала пикантные снимки Даша.

Пикантные фото Даши Астафьевой можно посмотреть тут и тут

Поклонники звезды пришли в восторг от откровенных фото и засыпали артистку восхищенными комментариями.

Картина маслом «я в свой выходной». когда готова, но всё не тот, то то не так. Даш, королева

Такая Романтичная

Обаятельная и очаровательная красавица королева Даша. Очень милая и прекрасная красавица

Это где такие виды? пушка

О Боги!

Идеальная

Прекрасний вид и шикарная фигура.

Хороша чертовка))

Классные фото

Черно белое,в стиле Мерлин Монро

Даша ти як завжди красива,і сексуальна

Люди снизу наверное удивлены)

Очень красиво

А люди внизу и не знали какой над ним Ангел. Даша. Красавица.

Всегда для меня была и остаётся ,эталоном женской красоты ,сексуальности и грации

Да блин..) ну как можно быть такой сочной и с таким плоским животиком? и я хочу)))))

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее раскованная Даша Астафьева рассказала о своих предпочтениях в постели.