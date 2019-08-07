"Ну обалденная": Настя Каменских в белоснежном купальнике вновь "засветила" аппетитные формы

Настя Каменских наслаждается последними минутами своего сказочного отдыха в Италии. Напомним, что пару недель назад Каменских и Потап улетели с друзьями в Италию, на остров Сардиния. Здесь пара решила продолжить свой медовый месяц. Ведь, как признавался раньше Потап, они с Настей “не догугляли” этот важный период в жизни молодой семейной пары. Более того, Настя всегда мечтала отдохнуть в Италии. Поэтому Потап выполнил сразу два желания - отвез любимую в Италию и в полной мере провел с ней свадебное путешествие!

Ежедневно украинская певица делится с поклонниками счастливыми отпускными моментами. Отмечает места, которые посещает с Потапом, показывает новые образы и закаты, снимает видео и т.д. Не стал исключением и новый день. Только на этот раз Настя решила рассказать, почему считает отпуск столь важным в жизни каждого.

“Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе!” - начинает свой пост Каменских.

При этом новый пост певица сопроводила ярким фото, на котором позирует в белоснежной открытом купальнике. На плечах - свободна накидка с желтыми пятнами в виде анималистического принта. Кстати, в геометках Настя указала Порто-Черво - курорт на севере Сардинии.

Стильная Настя Каменских на отдыхе в Италии (фото: instagram.com/kamenskux)

“Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться и вы даже не заметите, как найдёте крутое решение. Путешествия, особенно, когда рядом с любимый человек, помогают восполниться. Вдохновиться и наметить новые цели. С огромным списком новых идей и с невероятным драйвом по приезду приступлю к выполнению задуманного! А как вы вдохновляетесь?” - подытожила Каменских, не забыв также обратиться и к поклонникам.

И подписчики Насти поспешили прокомментировать ее новое фото и рассуждения:

“Меня вдохновляют мои дети и семье. Ну и конечно потенциал нашей страны”

“Перезагрузка просто жизненно необходима”

“Ты обалденная красотка, позвольте заметить! Ну все загорела”

“Конечно, идеи рождаются только в спокойной обстановке”

“Красотка шикарная”

“Сколько же у вас купальников?)”

“Есть корни латиноамериканцев”

“Как же Потапу повезло с тобою, я рада за Вас! Пусть у Вас всё будет хорошо! Будьте Счастливы”

“Просто идеал”

Скриншот комментарие: instagram.com/kamenskux

Кстати, до этого Настя уже публиковала фото демонстрируя “арсенал” купальников для отдыха.

Стильная Настя Каменских на отдыхе в Италии (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии. Певица позировала в коротком платье из голубого денима. При этом поклонники Насти отметили, что на этом фото она похожа на Клеопатру.

Также Настя Каменских обворожила образом в пестром платье-мини.