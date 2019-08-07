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"Похожа на Клеопатру": жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.08.2019 - 09:57
"Похожа на Клеопатру": жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что через пару дней улетает назад в Украину

Настя Каменских и Потап  продолжат колесить вдоль побережья Италии, посещая маленькие уютные городки и любуясь местными достопримечательностями. Днем они проводят время на яхте, а вечером отправляются на прогулку по окресностям. И каждый раз певица демонстирует для поклонников новый летний стрит-стайл образ, который они охотно обсуждают.

 На своей странице в Instagram Настя сообщила, что через пару дней ей придется вернутся в Киев, ведь отпуск подходит к концу. Девушка сопроводила послание для фанов эффектным фото. В этот раз для променада с Потапом она предпочла трендовый джинсовый сарафан, замшевые полусапожки миндального оттенка (кстати, поклонники заметили, что вот уже несколько дней подряд звезда буквально не расстается с этой обувью и мастерски сочетает ее с различными аутфитами) и вязаную сумку-рюкзак. Массивное кольцо и оригинальные серьги-кольца стали отличительными штрихами образа.

Прическа артистки показала поклонникам нетипичной для певицы – она собрала волосы в гладкий пучок. Отдельно стоит упомянуть о макияже. Загорелая Настя решила сделать акцент на глаза, а также выделила скулы.

&quot;Похожа на Клеопатру&quot;: жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Еще пару дней отпуска и скоро снова концерты, съемки и невероятно насыщенный график! Рада, что первым концертом после такого теплого и насыщенного отдыха станет любимый легендарный фестиваль "Laima Rendezvous", - поделилась своими планами звезда.

&quot;Похожа на Клеопатру&quot;: жгучая Каменских восхитила эффектным образом на Сардинии

Новый образ так понравился поклонникам Насти, что кто-то из них даже сравнил ее с Клеопатрой и уже традиционно певицу назвали прекрасной итальянкой.

  • Очень стильный прикид
  • Вах, какая девушка
  • Она прекрасна…
  • Конфетка! Очеь классная наша Каменских Настя
  • Секси-Бамбина
  • Класс
  • Какая красотка! Хочу такой же загар и сделайте, пожалуйста, видео о том, как вы делали это мэйк! Он очень крутой!
  • Прекрасная итальянка
  • Ты очеь красивая
  • Ккакая ты классная, Потапу повезло
  • Настя, вы очень милая и очаровательная женщина
  • Настя, ты тут похожа на Клеопатру
 

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала спортивную фигуру во время занятий спортом с Потапом на французской Корсике.

Также Настя Каменских обворожила  образом в пестром платье-мини. 

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Новости Украины Настя Каменских
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