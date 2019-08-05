"Тебе идет любовь Потапа": Каменских заворожила пронзительным фото из Франции

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица продолжает свое свадебное путешествие с мужем

Потап и Настя Каменских не перестают радовать поклонников фото и видео со второго свадебного путешествия. Пара плавает на яхте вдоль Средиземноморья и посещает итальянские портовые городки Сардинии, каждый раз любуясь новыми видами и достопримечательностями. Днем влюбленные наслаждаются морским путешествием на яхте, загорают и купаются, а вечером устраивают романтические променады по маленьким уютным улочкам. Так, Потап и Настя решили сменить локацию и отправились на французскую Корсику. Своей фотопрогулкой они поделились на instagram-страничках.

Певица решила опубликовать портретный снимок, сделанный не ее мужем Потапом, которого она называет "лучшим фотографом", а другом и коллегой Алексеем Завгородним-Позитивом (участник группы "Время и Стекло"). Кстати, певец путешествует вместе со своей подругой Анной Завгородней-Андрийчук – лучшей подругой Каменских.

Снимок получился настолько атмосферным, а взгляд у Насти – пронзительным и магнетическим, что подпись к нему родилась сама собой. "Взгляд Марии. Фото Позитива", - подписала кадр певица.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники начали живо обсуждать фото. Некоторые предложили свои сравнения – Эсмеральда, Мона Лиза. Также подписчики отметили, что Настя буквально расцвела и предположили, что причина этому – любовь мужа.

Как тебе идет любовь Потапа! Ты еще больше расцвела!

Фото шикарное. Взгляд завораживающий. Очень красиво!

Вам бы Эсмеральду играть в мюзикле. И краса, и голос - все есть!

Мона Лиза

Мона Настя

Какая же красивая!

Красавица. Потап счастливчик

Естественная такая, будто бы и не звезда вовсе

Нереальная

Класс

Анастейша ты прекрасна

Скриншот комментариев

Ранее Потап взбудоражил сеть фото с Настей Каменских из Франции, показав опухший глаз. Поклонники сразу начали гадать, чем это может быть вызвано.

Также Настя Каменских заворожила счастливым фото на отдыхе с Потапом на яхте.