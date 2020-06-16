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С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 19:33
С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Звезда наконец порадовала фанатов

Бритни Спирс, которая давно не выходила на связь с подписчиками, наконец сделала несколько новых постов. Причем вернулась она помолодевшей и похорошевшей. Певица, которая привыкла, что ее макияж и прическу чаще всего критикуют, в этот раз получила массу комплиментов. Бритни обрезала челку, что сделало ее зрительно на несколько лет моложе. Многие отметили, что она выглядит, как во времена пика своей славы. 38-летняя звезда уложила волосы в «мальвинку», что к тому же придало луку «невинный» девичий вид. «Я сделала это наконец! Я обрезала челку», – сообщила звезда своим фанатам.

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

Бритни порадовала поклонников (фото: instagram.com/britneyspears)

Отдельного внимания заслуживает макияж. Обычно артистка предпочитает делать smoky, которые не отличаются аккуратностью. Порой Спирс выглядит так, словно забыла смыть мейк-ап на ночь. За что неоднократно подвергалась жесткой критике со стороны своих подписчиков. Но в этот раз Бритни предстала с ровным свежим тоном лица, здоровым румянцем, аккуратными бровями, а также четко подведенными глазами с тщательно прокрашенными ресницами.

Разумеется, такую резкую перемену в лучшую сторону поклонники не могли пропустить. Они буквально засыпали звезду приятными словами. Были и те, кто упрекнул Бритни в любви к одинаковым снимкам. А также, что певица теперь стала не похожа на себя. Но первым отреагировал на фото красавицы ее парень – манекенщик и фитнес-инструктор Сэм Асгари. Он написал: «Сколько комментариев «Королева челок» ты сейчас получишь?».

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видомС новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

Бритни с новой прической (фото: instagram.com/britneyspears)

  • Моя королева! Ты восхитительна
  • Никто не умеет так носить чокер, как ты, моя девочка
  • Я в восторге от твоего макияжа сегодня. Свежая и игривая, дааа
  • Волосы и макияж – о боже, ты так обновилась
  • Спасибо за 5 одинаковых фото
  • Выглядишь замечательно
  • Это пост о девочке по имени Лаки
  • Это не ты, Брит
  • Восхитительна!
  • О боже! Бейби-долл вибрации
  • Ты могла бы просто запостить одну самую лучшую. Они все выглядят одинаково. Люблю тебя до смерти, Брит
  • Ты такая сентиментальная… Брит, Брит
  • Икона!
  • Супер хорошенькая

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

С новой прической и аккуратным макияжем: Бритни Спирс восхитила сеть помолодевшим внешним видом

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)

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Автор: Lite

Теги Новости Украины певецБритни Спирс
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