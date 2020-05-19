Снова 17: Бритни Спирс поразила сеть молодым внешним видом

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица сделала новую прическу

Бритни Спирс любит делиться с подписчиками сокровенным. Она часто рассказывает истории из детства, рассуждает о том, что ее цепляет в комментариях в сети, признается, без каких вещей не представляет своей жизни. А на днях она рассказала историю, которая касается ее внешности.

Бритни Спирс сделала челку (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни опубликовала милое фото, на котором позирует с новой прической – изюминку образа составила челка. Макияж она сделала более аккуратный, чем обычно. А из одежды выбрала свой любимый фасон блуз: укороченную, с пышными рукавами-фонариками и откровенным вырезом. В довершение наряда она подобрала чокер и бусы. Выглядит 38-летняя дива невероятно молодо.

«Я знаю, мне нужна челка! Кто бы мог подумать, что с челкой ты будешь выглядеть моложе?!?! Я перестала носить челку в 3-м классе, и я помню, как будто это было вчера... Это было настолько большая перемена: оголить лоб.... Все участники конкурса красоты делали это, но я никогда не чувствовала, что конкурсы красоты – это мое… У меня были плохие зубы, и я чувствовала себя гадким утенком. Я встретилась с модельным агентом, но я была недостаточно хороша, поэтому я пошла домой и сказала: «Может быть, я могу быть, как старшие девушки, и показать свой лоб?». Я сделала это, и это выглядело оооочень плохо, но я думала, что я была великолепна! Я думаю, я знала, что это не выглядело хорошо, но я сделала это, потому что я думала, что это сделало меня крутой... И с тех пор у меня это почти так и было!!!! Люди выбирают разные способы защитить себя... Когда я вновь делаю себе челку, я чувствую себя защищенной... Почти как в третьем классе».

В ответ фанаты стали хвалить красоту Бритни и признаваться ей в любви:

Бэби-фейс

Бритни, ты не должна волноваться о том, чтобы выглядеть молодо, ты идеальна

Ты так невероятно прекрасна. Просто луч света в этом мире

17 снова

Ты выглядишь восхитительно

Только 16

Ты выглядишь прекрасно с челкой и без

Обворожительна

Милашка

Невинное лицо

Она выглядит на 15. Вау. Королева

Ты так восхитительна внутри и снаружи. Не забывай это

Бритни, объективно – ты легенда

Королева в умении выглядеть молодо

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Автор: Мила Иванова