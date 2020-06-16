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З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2020 - 19:33
З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Зірка нарешті порадувала фанатів

Брітні Спірс, яка давно не виходила на зв'язок з послідовувачами, нарешті зробила кілька нових постів. Причому повернулася вона молодшою і набагато гарнішою. Співачка, яка звикла, що її макіяж і зачіску найчастіше критикують, на цей раз отримала масу компліментів. Брітні обрізала чубок, що зробило її візуально на декілька років молодшою. Багато хто відзначив, що вона виглядає, як в часи піку своєї слави. 38-річна зірка уклала волосся в «мальвінку», що до того ж додало луку «невинний» дівочий вигляд. «Я зробила це нарешті! Я обрізала чубок», – повідомила зірка своїм фанатам.

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

Брітні порадувала шанувальників (фото: instagram.com/britneyspears)

Окремої уваги заслуговує макіяж. Зазвичай артистка віддає перевагу робити smoky, які не відрізняються акуратністю. Деколи Спірс виглядає так, немов забула змити мейк-ап на ніч. За що неодноразово піддавалася жорсткій критиці з боку своїх фанатів. Але цього разу Брітні з'явилася з рівним свіжим тоном лиця, здоровим рум'янцем, акуратними бровами, а також чітко підведеними очима з ретельно прокрашенние віями.

Зрозуміло, таку різку зміну в кращу сторону шанувальники не могли пропустити. Вони буквально засипали зірку приємними словами. Були і ті, хто дорікнув Брітні в любові до однакових знімків. А також, що співачка тепер стала не схожа на себе. Але першим відреагував на фото красуні її хлопець – манекенник і фітнес-інструктор Сем Асгарі. Він написав: «Скільки коментарів «Королева чубчика» ти зараз отримаєш?».

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядомЗ новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

Брітні з новою зачіскою (фото: instagram.com/britneyspears)

  • Моя королева! Ти чудова
  • Ніхто не вміє так носити чокер, як ти, моя дівчинка
  • Я в захваті від твого макіяжу сьогодні. Свіжа і грайлива, тааак
  • Волосся і макіяж – о боже, ти так оновилася
  • Спасибі за 5 однакових фото
  • Виглядаєш чудово
  • Це пост про дівчинку по імені Лаки
  • Це не ти, Брит
  • Чудова!
  • О боже! Бейбі-дол вібрації
  • Ти могла б просто запустити одну найкращу. Вони всі виглядають однаково. Люблю тебе до смерті, Брит
  • Ти така сентиментальна... Брит, Брит
  • Ікона!
  • Супер гарненька

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

З новою зачіскою і акуратним макіяжем: Брітні Спірс захопила мережу молодшим зовнішнім виглядом

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)

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Автор: Lite

Теги Новини України певецБрітні Спірс
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