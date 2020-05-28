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Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в крошечных шортах

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.05.2020 - 21:26
Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в крошечных шортах
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица записала новое видео

Бритни Спирс обожает спортивные нагрузки, разнообразные наряды, а также свой микроблог. А потому на ее странице всегда есть новые фото и видео – от обучающих и вдохновляющих до формата чисто развлекательного. К примеру, несколько часов назад 38-летняя звезда решила показать новый образ на выход. Бритни надела вещи своего любимого фасона: укороченную блузу с длинными рукавами-фонариками, а также ультракороткие джинсовые шорты. Певица подобрала и свои любимые аксессуары: белые бусы и серьги. Волосы Спирс распустила по плечам, уложив их структурными прядями.

Бритни радует сеть стройностью (видео: instagram.com/britneyspears)

В незамысловатом ролике Бритни шагает, засунув руки в карманы и весело улыбаясь в камеру. «Сегодня я надела свой любимый белый топ... побежала на улицу ... сняла обувь в траве и поняла, что воображение сильнее, чем знание!», – написала звезда загадочную подпись. Фанаты тут же принялись обсуждать внешность певицы, а также уточнять бренд ее любимых вещей. Многие, как всегда отметили небывалую стройность звезды. Точеные ноги и накачанный пресс Спирс стали главным предметом обсуждения под постом. Не осталось без внимания и несколько необычное высказывание знаменитой певицы.

  • Воображение действительно более сильное
  • Я люблю Брит… Но мне интересно: она надевает одни и те шорты с каждым топом?
  • Игла в белой блузе
  • Ты так красива
  • Худая королева
  • Люблю тебя
  • Живу и люблю свое воображение, это сила
  • Икона
  • Горячо
  • Восхитительна! Я люблю видеть тебя улыбающейся. Оставайся в безопасности, королева

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в крошечных шортах

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в крошечных шортах

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в крошечных шортах

Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в крошечных шортах

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Напомним, своей прекрасной формой Бритни обязана бойфренду. Сэм Асгари в свое время стал тем, кто подтолкнул девушку, страдающую от депрессии, к счастливым переменам. В том числе вдохновил ее на регулярные занятия. Теперь Спирс каждую свободную минуту проводит в спортзале, делая себе пресс, "как у ее парня". Так что Сэм явно имеет дар убеждать!

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Бритни Спирспевец
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