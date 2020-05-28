Фитнес-мотивация: Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в крошечных шортах

Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица записала новое видео

Бритни Спирс обожает спортивные нагрузки, разнообразные наряды, а также свой микроблог. А потому на ее странице всегда есть новые фото и видео – от обучающих и вдохновляющих до формата чисто развлекательного. К примеру, несколько часов назад 38-летняя звезда решила показать новый образ на выход. Бритни надела вещи своего любимого фасона: укороченную блузу с длинными рукавами-фонариками, а также ультракороткие джинсовые шорты. Певица подобрала и свои любимые аксессуары: белые бусы и серьги. Волосы Спирс распустила по плечам, уложив их структурными прядями.

Бритни радует сеть стройностью (видео: instagram.com/britneyspears)

В незамысловатом ролике Бритни шагает, засунув руки в карманы и весело улыбаясь в камеру. «Сегодня я надела свой любимый белый топ... побежала на улицу ... сняла обувь в траве и поняла, что воображение сильнее, чем знание!», – написала звезда загадочную подпись. Фанаты тут же принялись обсуждать внешность певицы, а также уточнять бренд ее любимых вещей. Многие, как всегда отметили небывалую стройность звезды. Точеные ноги и накачанный пресс Спирс стали главным предметом обсуждения под постом. Не осталось без внимания и несколько необычное высказывание знаменитой певицы.

Воображение действительно более сильное

Я люблю Брит… Но мне интересно: она надевает одни и те шорты с каждым топом?

Игла в белой блузе

Ты так красива

Худая королева

Люблю тебя

Живу и люблю свое воображение, это сила

Икона

Горячо

Восхитительна! Я люблю видеть тебя улыбающейся. Оставайся в безопасности, королева

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Напомним, своей прекрасной формой Бритни обязана бойфренду. Сэм Асгари в свое время стал тем, кто подтолкнул девушку, страдающую от депрессии, к счастливым переменам. В том числе вдохновил ее на регулярные занятия. Теперь Спирс каждую свободную минуту проводит в спортзале, делая себе пресс, "как у ее парня". Так что Сэм явно имеет дар убеждать!

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite