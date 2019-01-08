"Новогоднее чудо": героиня Киев днем и ночью выходит замуж

Фото: (instagram.com/krohael)

Красотка получила предложение руки и сердца в новогоднюю ночь

Героиня популярного сериалити Киев днем и ночью Карина поделилась с поклонниками радостной новостью и романтической историей. Как сообщила красотка, эта новогодняя ночь стала для нее по-настоящему волшебной, ведь в первые минуты 2019-го года ее любимый Алекс Авакумов сделал ей предложение.

Счастливая будущая жена поделилась на своей странице в Instagram соответствующим фото, на котором запечатлен букет белых роз, коробочка для кольца и многозначительную подпись "Да!".

Фото: (instagram.com/krohael)

Отметим, что Карина и Алекс встречаются уже год.

"Я не имела никакого представления о том, что это случится именно в Новый год, – призналась Карина Новому каналу. – Алекс сделал все очень красиво, продумал все до мелочей, даже кольцо делал на заказ. Сначала у меня был ступор, потом шок, а затем – слезы счастья! Плакала где-то час, потом звонила родным, которые очень радовались за нас и поздравляли".

Фото: (instagram.com/krohael)

Карина призналась, что свадьба – логическое продолжение этих отношений, которые она называет самыми гармоничными, теплыми и искренними в своей жизни. К тому же, о возможной скорой свадьбе им намекнула известная народная примета.

"В сентябре на свадьбе наших друзей я поймала букет невесты, а Алекс – бутоньерку! – вспоминает Карина. – И со мной, и с ним это произошло впервые в жизни! До сих пор я совершенно не верила в приметы. Оказалось, что как раз в это время он уже продумывал план, как сделать мне предложения. В наступившем году желаю всем любви, тепла и веры в чудеса!"

Фото: (instagram.com/krohael)

Cразу же после праздников влюбленные отправились на родину Карины, в Хмельницкий, – знакомить ее родителей с будущим зятем.

Фото: (instagram.com/krohael)

Поклонники девушки порадовались за нее и желают ей счастья и крепкой семьи в комментариях.

"Боже, Кариночка, я вас поздравляю))) Вы безумно красивая пара) Главное-старайтесь слушать друг друга,понимайте и цените)))";

"Вітаю! Будьте найщасливішими";

"Вав!! Я така рада за вас) будьте щасливі";

"Поздравляю. Огромного счастья";

"Поздравляююю! Огромного счастья тебе!!! И пусть все в вашей будущей семье будет хорошо! (как минимум)";

"Вау. Счастья Вам и всего самого наилучшего. Цените друг друга";

"Мои поздравления! Самого светлого счастья";

"Боже, я так рада за вас! А когда свадьба то?";

"Поздравляю! Вы лучшая пара) так интересно за вами наблюдать)) побольше бы совместных фоток вам)";

"Поздравляю!) Счастья вам!!! Долгих лет вместе ,и пусть каждий день приносит счастья!!!" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев: (instagram.com/krohael)

Напомним, в январе прошлого года Карина рассталась с Пашей из Киев днем и ночью. Со своим будущим супругом, Алексом, девушка была знакома восемь лет, но лишь в конце мая прошлого года пара начала встречаться.

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