Киев днем и ночью: финальные серии

Во вторник, 8 января в эфире Нового канала показывают финальные серии сериалити Киев днем и ночью. Этот день объявляется днем данного сериалити. Развязка пятого сезона уже близко!

Смотрите финальные серии сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Четыре месяца мы следили за жизнью Альбины и Саши, Полины, Алины и Назара, Макса и Насти, Ярославы и Семена. И во вторник, 8 января, мы наконец-то узнаем развязки историй всех героев сериалити. Потому что именно в этот день в эфире Нового канала – сразу восемь завершающих эпизодов «Киев днем и ночью»! С 65-го по 72-й.

Специально по нашей просьбе один из героев сериалити (а заодно и экс-участник проекта Топ-модель по-украински Макс Сосновский) приоткрыл завесу тайны последних восьми эпизодов. Итак, слово Максу:

"Хеллоу, гайс! У нас в «Киев днем и ночью» осталось масса неразрешенных вопросов. Так что последние эпизоды будут очень насыщенными. Такими насыщенными, что запаситесь печеньками и чаем с самого утра! Потому что до вечера вы будете только успевать бегать в туалет в рекламных паузах.

Начнем с главного. С меня! Вы узнаете, кем я все-таки останусь: физруком, моделью, блогером? Смогу ли я понять, кем хочу быть, реализовать себя и найти свое призвание в жизни?

А как насчет моей лучшей подружани Насти? Она на распутье, и пока не знает, что выбрать – вернуться в село к бабушке и коровам или остаться жить в Киеве. А вот еще вопрос – сможет ли Настька найти себе нормального пацана? Или решит, что Русик – ее настоящая судьба?

Переходим к нашему любовному треугольнику. Да чего там треугольнику – квадрату! Мы узнаем, с кем в итоге останется Ярослава. Сможет ли она отбить Сэма у Юли или успокоится наконец-то и найдет себе нового мужика? И кого все-таки выберет Сэм – Юлю, Юлу или Яру? Многие считают Семена секс-символом пятого сезона «Киев днем и ночью». Так вот, пора секс-символу вспомнить, что он мужик, включить мозг и выбрать себе одну подругу из трех.

И еще одна интрига в еще одном любовном треугольнике. Алина, Полина и Назар. С кем в итоге останется Назар? Или может ему и выбирать не придется – и меркантильность Алины возьмет верх, она отберет все у Назара и скроется в ночи?

Ну и немного о наших "старичках". Как повлияет на жизнь Паши криминальное прошлое его пассии и начальницы Вали? Чувствую, тут будет жесткий замес. И как сложится судьба Альбины и Владимировича? Ребята решили съехать из нашего пентхауса. Смогут ли они отпустить Днепровскую набережную и всех ее жителей и зажить собственной жизнью?".

Не пропустите!

Во вторник, 8 января, с 9:00 до 21:00 на Новом канале – восемь завершающих эпизодов пятого сезона Киев днем и ночью.