Звезда Киев днем и ночью дала советы, как завоевать парня

Фото: Алина и Назар (Новый канал)

Алина знает, как приручить даже самых диких молодых людей

Звезда сериалити Киев днем и ночью Алина очень уверенная в себе девушка и хорошо разбирается в мужчинах. Сейчас она уже счастливая замужняя женщина и очень любит своего мужа Назара, однако еще полгода назад красотка активно вертела ребятами на проекте.

Так что если тебе нравится парень, но он не обращает на тебя внимания - помогут советы Алины.

"Привлечь к себе внимание парня, который нравится, несложно, – считает девушка. – Необходимо лишь знать несколько хитростей, и я тебя научу".

1. Флирт

Не нужно подмигивать, громко смеяться и делать какие-то странные вещи, чтобы обратить на себя внимание. Этот этап эволюции соблазнения уже давно прошел Достаточно улыбнуться, сказать что-то меткое и пойти по своим делам. Мужчинам нравится загадочность и скромность.

2. Внешний вид

Яркий мейк, каблуки и пестрая одежда уместны лишь в определенных случаях. Например, в ночном клубе. А вот ухоженные девушки нравятся всем. С чистыми волосами, аккуратным маникюром и со вкусом одетые. Мужчины ценят аккуратность.

Фото: Алина из Киев днем и ночью (Новый канал)

3. Похожие интересы

Если он тебе нравится, скорее всего, ты знаешь о его увлечениях. Поэтому предлагаю небольшую хитрость – почитай о его хобби, и в разговоре с парнем поддержи эту тему. Так ты точно его заинтересуешь.

4. Будь мудрой!

Часто говорят, что женщины любят ушами. Открою тебе тайну: мужчины тоже! В разговоре (например, о тех же увлечениях) отмечай, какой он умный и знающий. Здесь главное не переборщить, чтобы тонкий комплимент не превратился в грубую лесть.

Фото: Алина из Киев днем и ночью (instagram.com/kievdaynight)

5. И, главное, люби себя

Не зря говорят: пока сам себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. Парням нравятся уверенные в себе девушки, которые знают себе цену. Не нужно включать "пафосную телочку", но и бегать за объектом своей симпатии ни в коем случае нельзя. Люби себя – и весь мир тебя полюбит!

Фото: Алина из Киев днем и ночью с мужем (instagram.com/kievdaynight)

Напомним, самая стильная героиня сериалити Киев днем и ночью Полина Ковалевская рассказала, как оставаться женственной даже самой холодной зимой. Девушка поделилась советами, как не чувствовать себя капустой и медведем одновременно и даже в серьезные "минусы" оставаться привлекательной.

Кстати, создатели популярного в Украине вокального шоу Голос країни назвали имена уже двух звездных тренеров, которые будут искать лучшие голоса страны.

Видео: РБК-Украина