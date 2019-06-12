Носит на руках: счастливая Алина Гросу показала трогательное фото с мужем

В первый день лета, 1 июня певица Алина Гросу вышла замуж - она расписалась со своим возлюбленным Александром в одном из ЗАГСов Москвы, где живет артистка. По ее словам, пышное свадебное торжество у нее тоже будет, но позже - оно состоится в Венеции в конце июня. А пока что счастливая девушка наслаждается семейной жизнью и привыкает к роли жены.

На своей странице в Instagram Алина поделилась трогательным фото с супругом, на котором тот держит ее на руках. Одетая в длинное платье с цветочным принтом певица нежно обнимает любимого за шею и прячет улыбку у него в плече.

"Чтоб любил и на руках носил, как говорят))) Я безумно боюсь высоты. И единственный человек, которому могу доверить свое тело на поднятие и всякие там кружения/ношения - это мой Сашка или комочек (дома я его только так называю ))) Пы.сы. А вы боитесь когда вас поднимают ?))))" - разоткровенничалась Гросу.

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры оставили много умиленных отзывов, многие пишут, что Алина и Александр - прекрасная пара и желают им счастья.

"Вы очень красивая пара, желаю вам много любви и счастья"

"Какие милые!!!!))"

"Какие красивые"

"Такі милі)))"

"Бозеее, заечкиии"

"Вы такие красивые"

"Самая красивая пара"

"На руках чтоб носил, это приятно!! Хорошо сказано и верно!"

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Алина также опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в свадебном платье с букетом невесты.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, недавно Алина Гросу впервые показала лицо мужа Александра и рассказала об их отношениях.

Ранее крестная Алины Гросу Ирина Билык проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.