Носить на руках: щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком

У перший день літа, 1 червня співачка Аліна Гросу вийшла заміж - вона розписалася зі своїм коханим Олександром в одному із РАГСів Москви, де живе артистка. За її словами, пишне весільне торжество у неї теж буде, але пізніше воно відбудеться у Венеції в кінці червня. А поки що щаслива дівчина насолоджується сімейним життям і звикає до ролі дружини.

На своїй сторінці в Instagram Аліна поділилася зворушливим фото з чоловіком, на якому той тримає її на руках. Одягнена в довге плаття з квітковим принтом співачка ніжно обіймає коханого за шию і ховає посмішку в нього на плечі.

"Щоб любив і на руках носив, як кажуть))) Я дуже боюся висоти. І єдина людина, якій можу довірити своє тіло на підняття і всякі там кружляння/носіння - це мій Сашко або грудочка (вдома я його тільки так називаю ))) Пи.си. А ви боїтеся коли вас піднімають ?))))" - відверто Гросу.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком (instagram.com/alina_grosu)

Фолловери залишили багато зворушених відгуків, багато пишуть, що Аліна і Олександр - прекрасна пара і бажають їм щастя.

"Ви дуже гарна пара, бажаю вам багато любові і щастя"

"Які милі!!!!))"

"Які гарні"

"Такі милі)))"

"Бозеее, заечкиии"

"Ви такі гарні"

"найкрасивіша пара"

"На руках щоб носив, це приємно!! Добре сказано вірно!"

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Аліна також опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена у весільній сукні з букетом нареченої.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вперше показала обличчя чоловіка Олександра і розповіла про їхні стосунки.

Раніше хрещена Аліни Гросу Ірина Білик проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.