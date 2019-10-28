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У спідній білизні і прозорій спідниці: Кім Кардашьян захоплює спокусливими формами

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.10.2019 - 20:32
У спідній білизні і прозорій спідниці: Кім Кардашьян захоплює спокусливими формами
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка вийшла у світ в нижній білизні і прозорій спідниці

Кім Кардашьян вміє привертати увагу, навіть коли просто йде по вулиці. Кращий доказ тому – останній образ зірки світських хронік і Instagram. Світська левиця приміряла новий ефектний наряд. Укорочений топ з довгими рукавами, незвичайним вирізом і принтом пітона, який відкрив прес Кім і підкреслив її тонку талію. Доповнили його довга напівпрозора чорна спідниця, під яку вона одягла шортики з нової колекції Skims, а також вишукані босоніжки з ремінцями.

У спідній білизні і прозорій спідниці: Кім Кардашьян захоплює спокусливими формамиКім в ефектному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Волосся знаменита красуня зібрала в гладкий хвіст, макіяж зробила максимально виразний, а аксесуари підібрала під стать всьому луку – великі сережки-кільця просто ідеально поєднувалися з іншими деталями.

У спідній білизні і прозорій спідниці: Кім Кардашьян захоплює спокусливими формами

Кім – головна модель для своєї марки (фото: instagram.com/kimkardashian)

В описі Кім додала «забавний рада» – носити білизну з напівпрозорої спідницею, коли в ній не вистачає підкладки. Шанувальники засипали Кім компліментами і «палаючими» эмозді, а також поставили близько 2 мільйонів лайків.

У спідній білизні і прозорій спідниці: Кім Кардашьян захоплює спокусливими формамиКім і компанія (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цікаво, що на своєму дні народження Кім також зуміла зробити рекламу нижньої білизни власного бренду. Дівчина подарувала всім гостям моделі з нової колекції, а потім опублікувала спільний знімок, де всі присутні блищать в речах її виробництва. «Наш груповий чат називається LIFERS! Ми провели мій день народження в Палм-Спрінгс, як же зручно в наших @skims!», – написала вона під фото. На першому плані знімка, до речі, красуються сестри Кім: 22-річна Кайлі і 40-річна Кортні.

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Новини України Кім Кардашян
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