Нимб или НЛО? Леся Никитюк озадачила фанов снимком из Берлина

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая наслаждается прогулками по немецкой столице

Леся Никитюк отправилась в Берлин, при этом цель поездки телеведущая пока не раскрывает. Но у нее явно есть свободное время - звезда с удовольствием гуляет по немецкой столице, а также лакомится вкусной кухней в местных ресторанах, вызывая зависть поклонников - ведь при этом она остается очень стройной! Леди Ле поделилась новым снимком с прогулки по городу, которым несколько озадачила фанов.

На опубликованном в Instagram фото Леся запечатлена на фоне живописного моста. Артистка позирует в стильном аутфите в спортивном стиле - полосатых брюках и черном худи, а волосы она собрала в высокий конский хвост. Интересной особенностью кадра является непонятный черный круг над головой знаменитости.

"Це в мене над головою німб чи НЛО? Берлін ти прекрасний", - прокомментировала кадр Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Впрочем, внимательные поклонники почти сразу заметили, что это просто один из фонарей на мосту так интересно попал на фото. При этом они также оставили и много шутливых забавных вариантов, что же это могло быть.

Это от фанаря

То тараканы в фрисби играют

Це тебе Німецькі папараці знимкують своїм дроном, не кожен день до них зірки такого масштаба приїзджають

И дальше ещё 2 НЛО

Не сіло, не впало, по небу плило, мабудь, все таки, це було НЛО!

Фонар

Сто пудово нимб!! Леся!!

Классная фотка

Нiмб, Лесю

ну звісно то німб

Нібито німб від фонвря, примірочка. А таки пасує!!!

НЛОФОНАРЬ

Леся ти прекрасна

100% німб над головою!!і це явний доказ що на фото справжній янгол!

Лесько , то НЛО в формі німба

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

К слову, ранее Леся сверкнула стройными ножками на пикантном фото из отеля - ведущая позировала у окна в одном лишь банном халате, а также с полотенцем на голове и маской на лице.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк рассекрестила свои параметры и соблазнила роскошным бюстом.