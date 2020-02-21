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Німб або НЛО? Леся Нікітюк спантеличила фанів знімком з Берліна

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2020 - 12:27
Німб або НЛО? Леся Нікітюк спантеличила фанів знімком з Берліна
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча насолоджується прогулянками по німецькій столиці

Леся Нікітюк вирушила в Берлін, при цьому мету поїздки телеведуча поки не розкриває. Але у неї є вільний час - зірка із задоволенням гуляє по німецькій столиці, а також ласує смачною кухнею в місцевих ресторанах, викликаючи заздрість шанувальників - адже при цьому вона залишається дуже стрункою! Леді Ле поділилася новим знімком з прогулянки по місту, яким дещо спантеличила фанів.

На опублікованому в Instagram фото Леся зображена на тлі мальовничого мосту. Артистка позує в стильному аутфиті в спортивному стилі - смугастих штанях і чорному худі, а волосся вона зібрала у високий кінський хвіст. Цікавою особливістю кадру є незрозуміле чорне коло над головою знаменитості.

"Це в мене над головою німб чи НЛО? Берлін ти прекрасний", - прокоментувала кадр Нікітюк.

Німб або НЛО? Леся Нікітюк спантеличила фанів знімком з Берліна

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Втім, уважні шанувальники майже відразу помітили, що це просто один з ліхтарів на мосту так цікаво потрапив на фото. При цьому вони також залишили і багато жартівливих забавних варіантів, що ж це могло бути.

  • Це від фанаря
  • То таргани в фрісбі грають
  • Це тобі Німецькі папараці знимкують своїм дроном, не кожен день до них зірки такого масштабу приїзджають
  • І далі ще 2 НЛО
  • Не сіло, не впало, по небу плило, мабудь, все таки, це було НЛО!
  • Фонар
  • Сто пудовий німб!! Леся!!
  • Класна фотка
  • Німб, Лесю
  • ну звісно то німб
  • Нібито німб від фонвря, примірочка А таки пасує!!!
  • НЛОФОНАРЬ
  • Леся ти прекрасна
  • 100% німб над головою!!і це явний доказ що на фото справжній янгол!
  • Лесько , то НЛО у формі німба

Німб або НЛО? Леся Нікітюк спантеличила фанів знімком з Берліна

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, раніше Леся блиснула стрункими ніжками на пікантному фото з готелю - ведуча позувала біля вікна в одному лише банному халаті, а також з рушником на голові і маскою на обличчі.

Німб або НЛО? Леся Нікітюк спантеличила фанів знімком з Берліна

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розекрестила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.

"Досить їсти і не товстіти!" Струнка Леся Нікітюк показала, як порушує дієту в Берліні Леся Никиитюк рассекрестила свої параметри і спокусила розкішним бюстом
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