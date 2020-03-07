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Вскружил голову: Екатерина Кухар в Париже сделала чувственное признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.03.2020 - 23:57
Вскружил голову: Екатерина Кухар в Париже сделала чувственное признание
Екатерина Кухар (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Екатерина Кухар показала яркие и чувственные фото из Парижа

Екатерина Кухар на гастролях за границей с мужем и партнером по сцене Александром Стояновым не только успевает восхищать публику хореографическим мастерством, но и поклонников в сети - фантастическими фото и впечатлениями от путешествия. Атмосфера столицы Франции настолько вдохновила балерину и зажгли глаза, что снимки буквально излучают ее восторг.

В своем Instagram Екатерина опубликовала серию парижских кадров и призналась в любви городу романтиков.

"В этот раз дождливый Париж вскружил голову... Каждый час хотелось присесть, подышать и вернуть из омута своего внутреннего эстета. Илья Эренбург снимал Париж скрытой камерой, чтобы передать весь колорит парижской жизни и именно он сказал крылатую фразу "Увидеть Париж и умереть!", - говорится в публикации.

Вскружил голову: Екатерина Кухар в Париже сделала чувственное признание

Екатерина Кухар в Париже (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина отметила, что передать через снимки на смартфоне эту особенную атмосферу Парижа невозможно.

"Жизнь, вернее, любовь к жизни, здесь как нигде, чувствуется во всем: в манере одеваться, пить кофе крошечными глотками, неспешно прогуливаться, наблюдая за архитектурой...

Вскружил голову: Екатерина Кухар в Париже сделала чувственное признание

Екатерина Кухар в Париже (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

...О парижском шике и французской кулинарии слагаются легенды. А о культурном разнообразии и слов не подберешь. Только остается, что вздыхать, восхищаться и пытаться запомнить каждую линию искусства.

Как говорил Ремарк, это единственный в мире город, где можно отлично проводить время, ничем, по существу, не занимаясь. В общем, так мы и попытались сделать.

Париж - любовь моя!" - призналась Кухар.

Вскружил голову: Екатерина Кухар в Париже сделала чувственное признание

Екатерина Кухар в Париже (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В сети поклонники Кухар восхищаются элегантной балериной в красивейшем городе и желают знаменитости еще больше приятных часов отдыха.

  • Катюша отдыхает в Париже! Красивый город приятного отдыха..
  • Катя ты прекрасна!
  • Вы очень красивая;
  • Счастливая!
  • Невероятной красоты девушка;
  • Фото кстати, ооочень нежные, такие весенние. Париж вам к лицу!
  • Милая и красивая!
  • Екатерина, вы настоящее украшение Парижа...

Вскружил голову: Екатерина Кухар в Париже сделала чувственное признание

Фото: скрин комментариев instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, что ранее Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом.

Живи с улыбкой: Кухар и Стоянов трепетно поздравили сына с днем рождения Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом
Новости Украины Екатерина Кухарновости шоу-бизнеса
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