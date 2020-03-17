Ніхто про це не дізнається: Катерина Кухар по поверненню в Україну зробила тривожну заява

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина разом з чоловіком повернулася з Таїланду

Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим спішно перервала відпустку в Таїланді і терміново вирушила додому в Україну, щоб встигнути до закриття кордонів у зв'язку з короновирусом. Вона ностальгує за райського куточка Землі і ділитися з шанувальниками сонячними фото в Instagram. Суддя Танців з зірками також підняла тему контролю тих, хто прибув з-за кордону і розповіла, як її перевіряли в українському аеропорту.

Прима-балерина опублікувала фото на тлі безкрайнього океану, на якому позує в легкому сарафані в смужку.

"Я буду дуже сумувати з цього райського місця і ще довго згадувати, то внутрішнє відчуття умиротворення і захоплення, які викликали на моєму обличчі посмішку. Всі зараз перенасичені інформацією від ЗМІ за останній тиждень встигли дуже втомитися і розхитати свої нерви. Тому в мене є ще пару днів, щоб насолодитися місцями, які відображені в моєму телефоні і поділитися ними з вами! Мийте руки з милом і намагайтеся не відвідувати людні місця. Бережіть себе і будьте здорові!" - написала балерина.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Також в сторіз вона показала своє прибуття в київський аеропорт "Бориспіль" і розповіла, як пройшла контроль.

"Я навіть не встигла зняти, як за три секунди у нас перевірили українські паспорти і здалеку навели градусником. Ну, і найголовніше. Всі дорослі люди розуміють, що якщо раптом людина, у якої є температура, захоче прилетіти в країну, вона зіб'є її жарознижувальними, і ніхто про це не дізнається", - висловилася українська прима-балерина.

Катерина Кухар з чоловіком (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Чоловік Катерини, український прем'єр балету Олександр Стоянов також вирішив поділитися своїми думками про непросту ситуації в світі і Україні, пов'язану з коронавірусом.

"Дуже часто у важких ситуаціях ми дізнаємося справжнє обличчя тіїєї чи іншої людини. Ситуація з пандемією відкрила і шокувала кожного не лише своїм масштабом, але і відношенням бізнесу до людей. B2C — бізнес для кінцевого споживача, але ніяк не для особистої вигоди. Тут підприємці забули про те, що вірус ми переможемо, а в боротьбі за взаємини зі своєю аудиторією — бізнесмени програють. У тому випадку, якщо нахабно будуть спекулювати цінами (так як ми бачимо на прикладі авіа-компаній, продавців масок і антисептиків, наприклад). Ваш споживач повинен до вас повернутися після всіх обставин і неважливо, ви продаєте товар або надаєте різного роду послуги", - написав він.

Олександр закликав приймати досвід у кращих світових та вітчизняних організацій, які в умовах пандемії пішли на зустріч людям.

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"Краще беріть приклад з великих компаній і організацій.

Найвідоміші американські університети відкривають доступ на безкоштовні курси для всіх бажаючих з будь-якого куточка світу.

Середній бізнес громадського харчування робить доставку продуктів безпечної, безкоштовною і екологічною.

Українські освітні платформи відкривають доступ на свої курси, ціна за які була від 200$, а зараз — 0,00$", - заявив чоловік судді Танців з зірками.

"Ми всі з вами в одному човні і бажання заробити на біді — це самостійне рішення потопити свої весла посеред океану. Будьте лояльні, бережіть себе і допомагайте тим, кому це потрібно. Разом ми впораємося!" - оптимістично закінчив він свою промову.

Раніше Катерина Кухар захопила стрункими формами в яскравому купальнику серед квітів.

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