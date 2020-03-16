Тайская богиня: Екатерина Кухар взволновала пикантным фото в ванне с лепестками цветов

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина наслаждается последними деньками на отдыхе

Не успела украинская прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым и детьми улететь на заслуженный после долгих гастролей отдых в Таиланд, как мир охватила эпидемия коронавируса. В связи с тем, что Украина закрывает границы с 17 марта, семья приняла решение досрочно возвращаться домой и принялась судорожно искать билеты. Ну а пока еще осталась пара дней в райском местечке, они решили провести их по полной.

Екатерина показала, как она расслабляется перед долгой дорогой, выложив в Instagram весьма пикантное фото. На снимке, сделанном с необычного ракурса сверху, балерина релаксирует в ванной, усыпанной лепестками экзотических цветов. При этом на Кухар лишь красное бикини, так что можно рассмотреть соблазнительные изгибы ее точеного тела.

"Даже то, что я слышала о райских местах для медового месяца раньше, мое воображение не могло и представить что-то такое, как это место. Оно такое красивое для меня...и для нас", - написала танцовщица на английском языке.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Екатерины пришли в восторг от такого чувственного кадра и засыпали ее комплиментами.

Креативненько, Катюша, впрочем, как всегда. Ваша женственность меня завораживает

Красота

Богиня

Гарним людям,гарне життя

Хорошего вам отдыха

Жизнь по своему сценарию,следуя порыву души - самая вкусная. Вы чудесны, особенно среди тепла и красоты)

Клево

Секси

Такая хорошенькая

Яка Ви спокуслива !

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Ранее Екатерина Кухар в легкой пестрой тунике показала свою медитацию на фоне райских пейзажей.