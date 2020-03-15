Судорожно меняем билеты: Екатерина Кухар внезапно прервала отпуск в Таиланде

катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина с мужем спешно возвращается в Украину из Таиланда

Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым после сотни концертов и тура по Франции и Украине отправились на заслуженный отдых – пара полетела в Таиланд. Там украинская прима-балерина не только расслабляется на пляже и нежиться под солнцем, но активно и с пользой проводит время. Но судье Танцев со звездами не долго суждено было релаксировать на райском курорте – в связи коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, находящихся в других странах, срочно возвращаться домой, пока открыты границы.

Так, Екатерина опубликовала серию живописных фото, сделанных на экзотическом курорте. На романтичных ярких кадрах она позирует вместе с мужем. На одном из фото он держит жену на руках, на другом – обнимает, расположившись на деревянном помосте, также пара позировала в зарослях леса, взявшись за руки.

"Мне никогда ничего в жизни не давалось легко и мой медовый месяц, спустя 10 лет, тому доказательство... Не буду считать дни, которые нам пришлось оставить непережитыми в Таиланде и не буду о них жалеть, сейчас самое главное — это вернуться домой..." - подписала фото Екатерина.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"И, несмотря на то, что всему миру сейчас грустно, буду вас заряжать и делиться позитивом. Сегодня мы отправились в мангровый лес — Tha Pom Klong Song Nam. Он находится в провинции Краби, примерно в 35 км от Краби тауна. Невероятно живописное место, где по всей тропе видны корни пальмы Лумфи, а вода цвета каких-то нереальных драгоценных камней... И чем дальше ты идёшь, тем больше палитра оттенков. Мангровые заросли регенерируют 70% всего кислорода на Земле, также из их листьев делают табак, а из коры — красители. В этих лесах живет около трех тысяч различных видов животных. Лес торфа, происходит из бассейна Chong PhraKaeo, что в переводе означает "два водоканала". Благодаря своему уникальному расположению, воды подземного источника смешиваются с морской водой во время приливов. По пешеходной тропе расположены беседки для отдыха и если присесть и закрыть глаза, можно погрузиться в сказочный мир природы. Потому что звуки, которые ты ощущаешь, как своеобразная мантра", - провелка она экскурсию для поклонников.

В сториз Instagram балерина написала, что срочно меняет билеты и возвращается в Украину. "Судорожно с туроператором пытаемся поменять билеты и срочно вернутся в Украину. Но пока будет продолжать вас радовать красивыми видами и думать о позитивном", - пообещала она.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Ранее Екатерина Кухар в легкой пестрой тунике показала свою медитацию на фоне райских пейзажей.