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Сильно "располневшая" Маша Ефросинана дала совет худеющим (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 17:32
Сильно "располневшая" Маша Ефросинана дала совет худеющим (видео)
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая удивила внешним видом

Популярная телеведущая Маша Ефросинина – отличный спикер и оратор, она умеет быть очень убедительной и превосходно мотивирует аудиторию, что не раз доказывала во время лекций и встреч, на которых делилась личным опытом и вдохновляла примером. Кроме того, знаменитость обладает отличным чувством юмора, не стесняется быть смешной, и умеет шутить по-доброму. Так, Маша опубликовала в Instagram короткий ролик, где предстала перед подписчиками в образе … сумаистки!

Звезда примерила забавный костюм, который помог ей резко увеличиться в размерах. Похоже, что ходить в "новом" теле Маше было неудобно, да к тому же еще и на каблуках, но чего не сделаешь ради мотивации для тех, кто смотрит и прислушивается к мнению!

"Марийка-Мотивация", - коротко и понятно подписала она свое видео.

"Начните с зарядки, с активного образа жизни. Начните для того, чтобы нравиться себе в зеркале", - обратилась Маша на камеру к зрителям.

Ролик позабавил подписчиков ведущей. Им настолько понравилось смешное видео, что они не смогли удержаться от комплиментов чувству юмора Маши.

"Маша, вы крутая, активная, веселая, с вами всегда интересно!", "Маша, как у Вас получается быть красивой даже в таких костюмах?", "Прикольно!", "Когда побыла немного в гостях у бабушки", "Красоту ни чем не испортишь", "Крутой образ - самая наилучшая и самая креативная мотивация!", "Агонь! Вы сделали мой день!" - не удержались от комментариев поклонники Марии.

Напомним, что Маша Ефросинина показала милый домашний снимок, на котором позирует без косметики.

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