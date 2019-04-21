Сама нежность: Маша Ефросинина очаровала домашним фото без макияжа

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая поздравила поклонников с Вербным воскресеньем

Маша Ефросинина успевает многое - она не только телеведущая, но еще и блогер, а также мотивационный коуч и часто ездит по Украине с полезными лекциями. Знаменитость регулярно делится с поклонниками снимками в эффектных и стильных образах, однако также публикует и милые семейные фото с мужем и детьми.

На своем новом фото в Instagram Маша выглядит очень нежной и домашней. Знаменитость запечатлена в темно-синем повседневном платье из собственной коллекции, а также с распущенными волосами и без макияжа. Она держит в руке букетик цветов с веточками вербы в нем и мило улыбается в объектив.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"З вербною неділею, друзі! Миру нам всім", - поздравила Ефросинина украинцев.

Подписчики ведущей также поздравляют ее с праздником Вербного воскресенья и отмечают ее прекрасный внешний вид.

"Машенька, Вы прекрасны"

"Маша, вы потрясающая"

"Красуня"

"Ви дуже гармонійна"

"З вербноЮ неділею Вас! Нехай душа радіє та друзі зберуться за столом а ворог нам ще пляшку підкине За Дніпром#"

"А пижамку вчера видели!) Очень классные)!!"

"Неперевершена)"

"И вас с Вербным Воскресеньем"

"Дякуєм, і вас із святом!"

"Благодарю Маша, и Вас с праздником, здоровья родным и близким"

"Дякуємо, Маріє! Вас також вітаємо з цим прекрасним днем! Бажаємо щастя, миру, добра!"

"Добре полупцювали когось"

Напомним, ранее Маша Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000.

Также Маша как-то откровенно высказалась о себе и честно сказала, что она – не идеальная девочка. Ефросинина отметила, что делала и делает ошибки, как и все люди, но именно они способны привести к успеху и преподать ценный жизненный урок.