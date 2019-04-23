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Ніякого "махрового антикваріату": Маша Єфросиніна зачарувала затишним фото з мамою

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 15:43
Ніякого "махрового антикваріату": Маша Єфросиніна зачарувала затишним фото з мамою
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла, що було для неї найбільшою радістю в юності

Відома телеведуча Маша Єфросиніна регулярно радує шанувальників стильними і кумедними фото, а також показує свою сім'ю і ділиться цікавими особистими історіями. Так, артистка опублікувала в Instagram миле і затишне фото зі своєю мамою Людмилою.

На знімку мама і зіркова донька відображені сидячи на підлозі в стильному домашньому одязі - чорних штанях і сірих футболці і толстовці. Вони щасливо сміються, а на руках у них чарівні собачки. Зазначимо, що ці вбрання - з власної колекції Єфросиніної, про запуск якої нещодавно вона оголосила.

Ніякого &quot;махрового антикваріату&quot;: Маша Єфросиніна зачарувала затишним фото з мамою

Фото: Маша Єфросиніна з мамою (instagram.com/mashaefrosinina)

У підписі до фото Маша поділилася історією своєї юності і повідала, що було для неї справжнім щастям.

"У моїй юності найбільшим щастям для мене було навіть не цілуватися з Колею (моєю першою любов'ю), а приходити після школи додому, коли всі ще на роботі, і... надягати мамин халат поверх шкільної форми. Потім якийсь час у ньому ходити і кривлятися перед дзеркалом, уявляючи себе в різних ролях! Без халата все це здавалося дурницею! А ось ця махрова, що пахне мамою річ з якимись гудзиками і пір'їнками в кишенях ( #мояМама мала звичку все, що вона підбирала з підлоги, класти в кишені), була для мене відчуттям того, що я вдома, і що я - доросла ! Чи Могла я собі тоді уявити, наскільки зміниться моє уявлення про домашній затишок і красу на даному етапі життя? Звичайно, ні. Більш того, я і мріяти не могла, що буду рятувати гардероби дівчат від "махрового антикваріату". На нас все @mashsh.wear", - написала ведуча і новоспечений дизайнер.

Підписники поспішили залишити свої коментарі - багато зізналися, що у них було щось подібне.

  • "Ой, моя мама так досі робить) ну сміття збирає в кишені)"
  • "Так, було класно!!! Я теж любила ходити в маминому халаті))))"
  • "Мама часто була у відрядженнях і я спала в обнімку з її домашнім халатом . Добре пам'ятаю відчуття нескінченної смутку і любові"
  • "Як сестрички ви"
  • "Як у Вас схожі усмішки"
  • "Ох вже ця генетика. Одна особа з мамою. ОБИДВІ красуні. І так, мені дуже подобаються розумні брюнетки. Тому Марічка - ТОП"
  • "Зараз активно борюся зі звичкою мами носити вдома халат! Поки що безрезультатно... Молода красива жінка і постійно в цьому халаті..."
  • "Запах мами, запах дитинства, запах захисту"
  • "У моєї мами теж сміття з підлоги мешкав у кишенях. І мене це страшенно дратувало. Тепер я завжди ретельно очищаю кишені в будь-якому одязі своєї сім'ї"

Нагадаємо, раніше сильно "розповніла" Маша Ефросиніна дала пораду тим, хто худне.

Ми також писали, що Маша Єфросиніна показала милий домашній знімок, на якому позує без косметики.

До речі, Маша Єфросиніна похвалилася ідеальною фігурою в розкішному образі, вартістю € 9000.

Сильно "розповніла" Маша Єфросиніна дала порадутим, хто худне (відео) Сама ніжність: Маша Єфросиніна зачарувала домашнім фото без макіяжу
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