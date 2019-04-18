Маша Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000 (видео)

Маша Ефросинина (фото: пресс-служба ТК "Украина")

Телеведущая блистала в нарядах Balmain

Маша Ефросинина – частая гостья на светских вечеринках. Недавно известная телеведущая и блогер посетила открытие первого бутика всемирно известного бренда Balmain в Киеве. Конечно же, перед камерами Маша появилась в поистине роскошном полностью черном образе.

Отметим, что ключевые наряды на Маше – от Balmain! Так, для стильного выхода Ефросинина выбрала выигрышную комбинацию. На телеведущей – черное приталенное пальто в пол с массивными золотыми пуговицам. Стоимость такой обновки на официальном сайте бренда составляет € 2 950.

Маша Ефросинина со своей сестрой Лизой Ющенко на вечеринке в честь открытия бутика Balmain в Киеве #Balmain #МашаЕфросинина #Киев

Video: instagram/mashaefrosinina pic.twitter.com/2uNqT6SVDK — MyGlamWish (@glam_wish) April 18, 2019

Также образ дополняет роскошное вечернее платье с прозрачными вставками, декорированное искусственными бриллиантами. Стоимость похожего платья составляет около €4590.

Также изюминка образа – круглая сумочка на металлическом ремешке за € 990.

Соответствующие видео появились в разделе сториз на instagram-страничке Ефросининой. Также видео были опубликован в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Маша Ефросинина на вечеринке в честь открытия бутика Balmain в Киеве Стоимость пальто на Маше - € 2 950, сумочка - € 990 #Balmain #МашаЕфросинина #Киев

Video: instagram/mashaefrosinina pic.twitter.com/RoSGYdd89V — MyGlamWish (@glam_wish) April 18, 2019

Маша Ефросинина на вечеринке в честь открытия бутика Balmain в Киеве Стоимость пальто на Маше - € 2 950, сумочка - € 990, похожее платье - € 4 590! #Balmain #МашаЕфросинина #Киев

Video: instagram/mashaefrosinina pic.twitter.com/gSU7KljeUN — MyGlamWish (@glam_wish) April 18, 2019

Отметим, что Маша Ефросинина также очень часто выступает в разных городах Украины с различными мотивационными выступлениями, где делится опытом. При этом телеведущая также часто в своих соцсетях пишет различные вдохновляющие посты.

К примеру, не так давно Ефросинина подробно рассказала, что помогает ей бороться со стрессами. Как выяснилось, этот вопрос ей задают десятки раз на всех публичных мероприятиях. По словам Маши, она отдыхает морально и физически дома. И это могут быть как посиделки с мужем и вином, так и уборка.

Также Маша как-то откровенно высказалась о себе и честно сказала, что она – не идеальная девочка. Маша отметила, что делала и делает ошибки, как и все люди, но именно они способны привести к успеху и преподать ценный жизненный урок.