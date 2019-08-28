"Ни на что не способна": TAYANNA сделала откровенное признание о своем бывшем

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Учатница "Танцев со звездами" рассказала, как близкий человек подорвал ее веру в свои силы

Украинская и певица и участница нового сезона проекта "Танці з зірками" на 1+1 TAYANNA (Татьяна Решетяк), которая в первом прямом эфире станцевала жгучую румбу вместе с победителем первого сезона обновленного проекта Игорем Кузьменко, откровенно призналась, как бывший возлюбленный подорвал ее веру в себя. Оказалось, что он уверял артистку в ее бездарности, сообщает 1plus1.ua.

Путь звезды к славе был непростым и тернистым. Ей пришлось побороться за свое право петь, а также доказать бывшему, что она – талантливая артистка.

Любимый человек еще вначале певческой карьеры Татьяны буквально подорвал ее веру всебя своими злыми словами и колкими высказываниями. Тогда начинающая артистка была участницей популярной группы "Горячий шоколад" и состояла в отношениях со своим продюсером Дмитрием Климашенком.

Фото: TAYANNA и Игорь Кузьменко (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Я считала, что не умею петь, не умею танцевать, что я вообще ни на что не способна. Потому что так мне говорил он", – рассказала TAYANNA.

В итоге, певица не смогла стерпеть обид и решила уйти из коллектива, разорвав все связи с возлюбленным. Ради этого артистке пришлось выплатить огромную сумму компенсации за разрыв контракта, в размер 50 тыс. долларов. Но пройденные испытания лишь сделали девушку более сильной и стойкой.

Видео: YouTube / Танці з зірками

Ранее TAYANNA похвасталась эксклюзивным видео из танцевальной студии, где она проводила интенсивные репетиции перед стартом нового сезона проекта "Танці з зірками".

Также TAYANNA призналась, что готова к критике своих танцевальных способностей и не боится комментариев недоброжелателей.