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"Ні на що не здатна": TAYANNA зробила відверте зізнання про свого колишнтого

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.08.2019 - 13:32
"Ні на що не здатна": TAYANNA зробила відверте зізнання про свого колишнтого
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Учатница "Танців з зірками" розповіла, як близька людина підірвала її віру в свої сили

Українська співачка і учасниця нового сезону проекту "Танці з зірками" на " 1+1 TAYANNA (Тетяна Решетяк), яка в першому прямому ефірі станцювала пекучу румбу разом з переможцем першого сезону оновленого проекту Ігорем Кузьменко, відверто зізналася, як колишній коханий підірвав її віру в себе. Виявилося, що він запевняв артистку в її бездарності, повідомляє 1plus1.ua.

Шлях зірки до слави був непростим та тернистим. Їй довелося поборотися за своє право співати, а також довести колишньому, що вона – талановита артистка.

Кохана людина ще спочатку співочої кар'єри Тетяни буквалнно підірвала її віру в себе своїми злими словами і колючими висловами. Тоді починаюча артистка витупала у складі популярного гурту "Гарячий шоколад" і була у відносинах зі своїм продюсером Дмитром Клімашенко.

&quot;Ні на що не здатна&quot;: TAYANNA зробила відверте зізнання про свого колишнтого

Фото: TAYANNA та Ігор Кузьменко (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Я вважала, що не вмію співати, не вмію танцювати, що я взагалі ні на що не здатна. Тому що так мені говорив він", – розповіла TAYANNA.

У підсумку, співачка не змогла стерпіти образ і вирішила піти з колективу, розірвавши зв'язки з коханим. Заради цього артистці довелося виплатити величезну суму компенсації за розрив контракту, у розмірі 50 тис. доларів. Але пройдені випробування лише зробили дівчину більш сильною і стійкою.

Відео: YouTube / Танці з зірками

Раніше TAYANNA похвалилася ексклюзивним відео з танцювальної студії, де вона проводила інтенсивні репетиції перед стартом нового сезону проекту "Танці з зірками".

TAYANNA зізналася, що готова до критики своїх танцювальних здібностей і не боїться коментарів недоброзичливців.

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Новини України Танці з зіркамиTAYANNA
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