"Нежность и эстетика": Катя Осадчая без макияжа поразила молодостью и красотой

Катя Осадчая с сыночком Ваней и мужем, телеведущим Юрием Горбуновым продолжает набираться сил в солнечной Одессе. Напомним, что на юг Украины звездная пара телеведущих улетела 12 июля, как раз в день старта Одесского международного кинофестиваля (продлится до 20 июля). Многие поклонники Осадчей подумали, что их любимица, как обычно, летает на работу – снимать для программы "Світське життя" очередной выпуск. Однако совсем скоро выяснилось, что семья улетела именно на отдых.

Буквально каждый день украинская телеведущая засыпает многотысячную армию поклонников яркими моментами отдыха. Особенно трепетно поклонники реагируют, конечно же, на фото с 2-летним Ваней. Однако отметим, что Екатерина и Юрий все еще не показывают лицо сына. Зато с радостью делятся его снимками со спины, оставляя фото на память.

А недавно Осадчая, похоже, решила немного прогуляться в компании подруг. Так, на своей instagram-страничке ведущая опубликовала несколько фото с одного из одесских ресторанов. На снимках Катя сама. Зато можно рассмотреть ее новый летний образ.

Катя Осдачая в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, для очередной прогулки по Одессе Катя выбрала свободное платье на тонких бретельках с ниспадающими рукавами, которые оголяют плечи. Платье длины чуть ниже колена серого цвета, декорировано романтичными узорами.

Свой образ телеведущая дополнила крохотной красной сумочкой через плечо на цепочке. На ногах – удобные белые кроссовки. Волосы собраны в пучок на затылке и украшены заколкой с черным бантом.

Из аксессуаров – лаконичная золотая подвеска. А вот от макияжа на время отдыха Осадчая решила отказаться.

"Колись, ми будемо показувати онукам, де відбувалися найяскравіші події нашого життя :) Один одеський вечір", - подписала серию атмосферных фото Катя.

Стильная Катя Осдачая в Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Осадчей пришли в восторг от ее нового появления и поспешили засыпать комментариями свою любимицу:

"Красавица"

"Я тоже хочу молодость продлить)"

"Красивое платье"

"Какая красота, нежность, эстетика и романтика! Восхищаюсь Катей"

"Наша Жемчужина у моря прекрасная"

"Уютно, спокойно. Отдых. И замечательная Катя"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Ранее, стройная Катя Осадчая в купальнике релаксировала с сыном на пляже. Телеведущая сделала несколько фото на пляже.

Кстати, Катя Осадчая и Юрий Горбунов не только отдыхают в Одессе, но и посещают знаковые светские и культурные мероприятия. Так, пара отправилась на премьеру фильма в рамках Одесского международного фестиваля. Поклонники сравнили наряды ведущих с костюмами жениха и невесты, в очередной раз восхитившись их семьей.