"Ніжність і естетика": Катя Осадча без макіяжу вразила молодістю і красою

Катя Осадча з синочком Ванею і чоловіком, телеведучим Юрієм Горбуновим продовжує набиратися сил в сонячній Одесі. Нагадаємо, що на південь України зіркова пара телеведучих полетіла 12 липня, якраз у день старту Одеського міжнародного кінофестивалю (триватиме до 20 липня). Багато шанувальників Осадчої подумали, що їх улюблениця, як зазвичай, літає на роботу – знімати для програми "Світське життя" черговий випуск. Проте зовсім скоро з'ясувалося, що сім'я полетіла саме на відпочинок.

Буквально кожен день українська телеведуча засипає багатотисячну армію шанувальників яскравими моментами відпочинку. Особливо трепетно шанувальники реагують, звичайно ж, на фото з 2-річним Іваном. Однак зазначимо, що Катерина і Юрій все ще не показують обличчя сина. Зате з радістю діляться його знімками зі спини, залишаючи фото на пам'ять.

А нещодавно Осадча, схоже, вирішила трохи прогулятися в компанії подруг. Так, на своїй instagram-сторінці ведуча опублікувала кілька фото з одного з одеських ресторанів. На знімках Катя сама. Зате можна розглянути її новий літній образ.

Катя Осдачая в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, для чергової прогулянки по Одесі Катя вибрала вільне плаття на тонких бретелях зі спадаючими рукавами, які оголюють плечі. Сукня довжини трохи нижче коліна сірого кольору, декорована романтичними візерунками.

Свій образ телеведуча доповнила крихітною червоною сумочкою через плече на ланцюжку. На ногах – зручні білі кросівки. Волосся зібране в пучок на потилиці і прикрашене шпилькою з чорним бантом.

З аксесуарів – лаконічна золота підвіска. А ось від макіяжу на час відпочинку Осадча вирішила відмовитися.

"Колися, ми будемо коказувати онукам, де відбувалися найяскравіші події нашого життя :) Один одеський вечір", - підписала серію атмосферних фото Катя.

Стильна Катя Осдачая в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Осадчої прийшли в захват від її нової появи і поспішили засипати коментарями свою улюбленицю:

"Красуня"

"Я теж хочу продовжити молодість)"

"Гарне плаття"

"Яка краса, ніжність, естетика і романтика! Захоплююся Катею"

"Наша Перлина біля моря прекрасна"

"Затишно, спокійно. Відпочинок. І чудова Катя"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Раніше, струнка Катя Осадча в купальнику релаксувала з сином на пляжі. Телеведуча зробила кілька фото на пляжі.

До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов не тільки відпочивають в Одесі, але й відвідують знакові світські та культурні заходи. Так, пара вирушила на прем'єру фільму в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю. Шанувальники порівняли вбрання ведучих з костюмами нареченого і нареченої, в черговий раз захопившись їх сім'єю.