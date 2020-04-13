Нежная красавица: Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом

Карантин внес свои коррективы в жизни всех украинцев, и особенно артистов, ведь все концерты и съемки отменены. Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком, ответственно подошла к этому и остается дома, чтобы не рисковать лишний раз. Певица стала больше общаться с поклонниками, а также устраивает онлайн-концерты и исполняет свои песни и всемирно известные хиты. Да и двухлетний сыночек Эмир-Рахман не дает родителям соскучиться - звезда даже призналась, что у нее уже истощилась фантазия, как бы еще развлечь малыша.

При этом Джамала не запустила себя - она любит принарядиться, сделать красивые макияж и прическу и устроить домашний фотосет. Именно этим артистка занялась в понедельник с утра и порадовала своих фанов новыми эффектными кадрами.

Певица примерила черные джинсы с крупными трендовыми "дырками" на коленях и облегающую кофту с геометрическим принтом кофейного оттенка. Наряд акцентировал внимание на уже заметно округлившемся животике звезды и снимки вышли очень живые и нежные.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

К слову, на этот раз исполнительница обошлась практически без макияжа и лишь накрасила ресницы. Она позировала, сидя и лежа на полу.

"Утренняя", - прокомментировала публикацию Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферные фото не оставили равнодушными подписчиков артистки и они оставили ей много теплых комментариев.

Чудесная

Очень нежная и милая

Красуня

Ніжна, тендітна...

Красивая

Красотулечка!!!! В этот раз в ожидании дочурки!!

Ви прекрасні

Джа, такая прекрасная и такая настоящая

Нежные и тёплые фото

Неймовірна

Ви найгарніша

Дуже красива!!! хай щастить!!!

Сонячна казкова!

Дуже гарно виглядаєте

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала впервые рассказала об опасной болезни и очаровала архивными фото.