Ніжна красуня: Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом

Карантин вніс свої корективи у життя всіх українців, і особливо артистів, адже всі концерти і зйомки скасовані. Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною, відповідально підійшла до цього і залишається вдома, щоб не ризикувати зайвий раз. Співачка стала більше спілкуватися з шанувальниками, а також влаштовує онлайн-концерти і виконує свої пісні і всесвітньо відомі хіти. Та й дворічний синочок Емір-Рахман не дає батькам скучити - зірка зізналася, що у неї вже виснажилася фантазія, як би ще розважити малюка.

При цьому Джамала не запустила себе - вона любить причепуритися, зробити красиві макіяж і зачіску, і влаштувати домашній фотосет. Саме цим артистка зайнялася в понеділок зранку і порадувала своїх фанів новими ефектними кадрами.

Співачка приміряла чорні джинси з великими трендовими "дірками" на колінах і облягаючу кофту з геометричним принтом кавового відтінку. Наряд акцентував увагу на вже помітно кругленькому животику зірки і знімки вийшли дуже живі і ніжні.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, на цей раз виконавиця обійшлася практично без макіяжу і лише нафарбувала вії. Вона позувала, сидячи і лежачи на підлозі.

"Ранкова", - прокоментувала публікацію Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферні фото не залишили байдужими пыдписникыв артистки і вони залишили їй багато теплих коментарів.

Чудова

Дуже ніжна і мила

Красуня

Ніжна, тендітна...

Красива

Красотулечка!!!! В цей раз в очікуванні доні!!

Ви прекрасні

Джа, така прекрасна і така справжня

Ніжні і теплі фото

Неймовірна

Ві найгарніша

Дуже красива!!! хай щастить!!!

Сонячна казкова!

Дуже гарно виглядаєте

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала вперше розповіла про небезпечну хворобу і зачарувала архівними фото.