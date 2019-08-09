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"Незаконно": Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 13:35
"Незаконно": Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка опублікувала кілька постановочних фото і порадувала шанувальників несподіваною новиною

 Чергова порція літніх пляжних фото від Тіни Кароль викликала шквал емоційних коментарів в Instagram співачки. Тіна зробила колаж з двох ніжних знімків в тонкому трикотажному костюмі, що складається з топа з довгим рукавом і ультракоротких шорт, на яких вона ніжиться на пляжі з білосніжним піском.

&quot;Незаконно&quot;: Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото

 

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

 Шанувальники знаменитості захопились красою Кароль і не поскупилися на позитивні коментарі, жартома назвавши її красу незаконною.

  • Богиня Тіна
  • Оаооаоа, така красива
  • Тинааааа у-бі-ла! ну скільки можна повторювати? Незаконно бути такоой гарною!
  • Красииииииивая
  • Ваааау, взагалі
  • Дуже ніжно
  • ОДНОЧАСНО СЕКСУАЛЬНА І НІЖНА...ВМИРАЮ
  • ГОРЮЮЮЮ
  • Красива

 

 

 Але на цьому сюрпризи для шанувальників не закінчилися. В Instagram stories Тіна опублікувала кілька кадрів і відео зі зйомок з молодими хлопцями, які на англійській оголосили, що вони зайняті виробництвом нового музичного відео для Тіни, що несказанно обрадувало фанатів співачки.

&quot;Незаконно&quot;: Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото&quot;Незаконно&quot;: Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото

Фото: (instagram.com/tina_karol)

&quot;Незаконно&quot;: Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото

&quot;Незаконно&quot;: Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото

 "Чекаємо кліп. Буде щось фантастичне", "Тіночка , дякую за інформацію про зйомки кліпу", - відреагували на новину підписники.

 Нагадаємо, що колекція пляжних фото Тіни Кароль вже в мережі. Шанувальники вже оцінили досить відверті знімки, на яких можна розглянути соковиту фігуру знаменитості.

 Нагадаємо, що Тіна Кароль показала стрункі ніжки в напівпрозорому платті на одеському концерті.
 А ще Тіна Кароль не соромиться бути без макіяжу, чим радує своїх фанів, які стверджують, що співачка виглядає юною, як підліток.

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