"Незаконно": Тіна Кароль продовжує вражати відвертими фото

Співачка опублікувала кілька постановочних фото і порадувала шанувальників несподіваною новиною
Чергова порція літніх пляжних фото від Тіни Кароль викликала шквал емоційних коментарів в Instagram співачки. Тіна зробила колаж з двох ніжних знімків в тонкому трикотажному костюмі, що складається з топа з довгим рукавом і ультракоротких шорт, на яких вона ніжиться на пляжі з білосніжним піском.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники знаменитості захопились красою Кароль і не поскупилися на позитивні коментарі, жартома назвавши її красу незаконною.
Але на цьому сюрпризи для шанувальників не закінчилися. В Instagram stories Тіна опублікувала кілька кадрів і відео зі зйомок з молодими хлопцями, які на англійській оголосили, що вони зайняті виробництвом нового музичного відео для Тіни, що несказанно обрадувало фанатів співачки.
Фото: (instagram.com/tina_karol)
"Чекаємо кліп. Буде щось фантастичне", "Тіночка , дякую за інформацію про зйомки кліпу", - відреагували на новину підписники.
Нагадаємо, що колекція пляжних фото Тіни Кароль вже в мережі. Шанувальники вже оцінили досить відверті знімки, на яких можна розглянути соковиту фігуру знаменитості.
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала стрункі ніжки в напівпрозорому платті на одеському концерті.
А ще Тіна Кароль не соромиться бути без макіяжу, чим радує своїх фанів, які стверджують, що співачка виглядає юною, як підліток.