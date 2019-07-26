"Невозможо не влюбиться": Катя Осадчая без косметики очаровала нежностью и романтикой

Катя Осадчая за последние пару дней просто-таки не сходит с новостных полос! Напомним, что телеведущие Осадчая и Горбунов улетели на три дня в Амстердам, где провели насыщенный отдых в компании друг друга. И хотя пара улетела на три дня, но фотографий и видео они сделали столько, словно пробыли там несколько недель.

Тепрь же пара подводит итоги путешествия. Особенно активно делиться своими эмоциями и впечатлениями именно Осадчая. В своем новом посте на instagram-страничке телеведущая оставила обширный комментарий на тему того, как сильно она любит города, расположенные на побережьях водойомов.

“Города на воде - моя отдельная любовь! Когда из окна видно реку, когда почти у каждого горожанина лодка, когда летом каналы становятся местом, где ездит весь город, а в выходные это сплошные лодка-пати. Есть те, кто живет на воде, на баржах, их всего 250. И когда-нибудь я наберусь смелости и во время путешествия забронирует такой вид жилья. Зимой, иногда, каналы замерзают и весь город выходит кататься на коньках, это явление очень редкое, но я не теряю надежду проехаться на коньках по каналам, ведь коньки - это еще одна большая любовь. Амстердам, у нас еще много планов и мы обязательно вернемся #amsterdam #holland” - трогательно пишет Осадчая.

При этом свой пост ведущая, как всегда, сопроводила целой серией фотографий.

Фото: instagram.com/kosadcha

На одном из фото можно рассмотреть романтический образ телеведущей. Осадчая позирует на фоне канала в Амстердаме. При этом ведущая смотрит куда-то в сторону. На ней - легкое платье на тонких бретельках, которое открывает плечи. Волосы собраны в пучок и украшены большим черным бантом. Из украшений - золотые подвески.

К слову, Осадчая позирует без макияжа. Во время поездки телеведущая решила обойтись без косметики и дать своей коже также отдохнуть.

Романтичные Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники ведущей также поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

“ Супер! И мы там были неделю назад! Посещали музей Мадам Тюссо?)”

Супер! И мы там были неделю назад! Посещали музей Мадам Тюссо?)” “Да,в Амстердам невозможно не влюбиться!”

“Красотища!”

“Ух ты! Катенька, вы прекрасны”

“Красота! И вы с мужем прекрасны!”

“Нідерланди це любов з першого погляду,і неважливо маленьке місто чи велике”

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha