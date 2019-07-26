"Невозможо не закохатися": Катя Осадча без косметики зачарувала ніжністю і романтикою

Катя Осадча за останні пару днів просто-таки не сходить з новинних шпальт! Нагадаємо, що телеведучі Осадча та Горбунов відлетіли на три дні в Амстердам, де провели насичений відпочинок в компанії один одного. І хоча пара полетіла на три дні, але фотографій і відео вони зробили стільки, наче пробули там кілька тижнів.

Тепер же пара підводить підсумки подорожі. Особливо активно ділитися своїми емоціями та враженнями саме Осадча. У своєму новому пості на instagram-сторінці телеведуча залишила обширний коментар на тему того, як сильно вона любить міста, розташовані на узбережжях водойм.

“Міста на воді - моя окрема любов! Коли з вікна видно річку, коли в майже кожного містянина свій човен, коли влітку канали стають місцем де їздить все місто, а в вихідні це суцільні лодка-паті. Є ті, хто живе на воді, на баржах, їх всього 250 і колись, я наберуся сміливості і під час мандрівки забронюю такий різновид житла :) Взимку, іноді, канали замерзають і все місто виходить кататися на ковзанах, це явище дуже рідкісне, але я не втрачаю надію проїхатися на ковзанах каналами, адже ковзани - це ще одна велика любов :) Амстердам, в нас ще багато платнів і ми обов‘язково повернемося #amsterdam #holland" - зворушливо пише Осадча.

При цьому свій пост ведуча, як завжди, супроводила цілою серією фотографій.

Фото: instagram.com/kosadcha

На одному з фото можна розглянути романтичний образ телеведучої. Осадча позує на тлі каналу в Амстердамі. При цьому вона дивиться кудись в бік. На ній - легке плаття на тонких бретелях, яке відкриває плечі. Волосся зібране в пучок і прикрашені великим чорним бантом. З прикрас - золоті підвіски.

До речі, Осадча позує без макіяжу. Під час поїздки телеведуча вирішила обійтися без косметики і дати своїй шкірі також відпочити.

Романтичні Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники ведучої також поспішили засипати її захопленими коментарями:

“ Супер! І ми там були тиждень тому! Відвідували музей Мадам Тюссо?)"

Супер! І ми там були тиждень тому! Відвідували музей Мадам Тюссо?)" "Так,у Амстердам неможливо не закохатися!"

"Краса!"

“Ух ти! Катя, ви прекрасні"

“Краса! І ви з чоловіком прекрасні!"

"Нідерланди це любов з першого погляду,і неважливо маленьке місто чи велике"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha