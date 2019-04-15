От невесты до проститутки: Мадонна представила новый провокационный сингл

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Песню 60-летняя певица исполнит вместе с 24-летним певцом Малумом

Мадонна, которая уже год работает над новым альбомом, наконец заявила о выпуске нового сингла и дала многочисленным фанатам всю необходимую информацию. Королева поп-музыки уже несколько недель интригует поклонников, постоянно подкидывая карды со съемок и разнообразные видео. И вот на днях она внесла окончательную ясность. Судя по роликам, видео с названием Medellin обещает быть ярким и запоминающимся.

Главная его героиня – таинственная Мадам X. "Мадам X – тайный агент, путешествующий по миру, изменяющий личность, борющийся за свободу, несущий свет в темные места. Мадам X – танцор, учитель, глава государства, экономка, рыцарь, заключенная… Мадам X – ученица, мать, ребенок, учительница, монахиня, певица, святая, проститутка…", – гласит тизер.

Подтверждает эти слова и ролик, насыщенный самыми разными образами. Певица предстала как роковой брюнеткой в колготках в сеточку, так и таинственной соблазнительной блондинкой в темных солнцезащитных очках. Примерила наряд монахини, меха, невесты и полицейского…

Также стало известно, что исполнять песню 60-летняя дива будет с 24-летним колумбийским певцом Малумой. А выйдет сингл уже совсем скоро – 17 апреля. Поделилась певица и обложкой сингла, которая получилась максимально экспрессивной и страстной – вполне в своем духе.

На ней она предстала в привычном для себя образе блондинки с ярким макияжем, а компанию ей составил Малум. На ней надето белое подвенечное платье с откровенным вырезом, шляпа, фата, многочисленные украшения, среди которых особенно бросается в глаза кольцо с крупной буквой M.

Дополняют образ пара провокационных деталей: красная перчатка и золотистая повязка на одном глазу. На Малуме надет красный костюм и темные очки.

Каждый новый пост Мадонны о новом сингле собирает множество комментариев, не могут удержаться даже знаменитости, среди которых певица Келли Рипа, фешн-фотограф Мерт Алас, визажистка Лиза Элдридж и многие другие. "О боже, я не могу дождаться", "Невероятная Мадам", "Мадонна, ты просто сделала мою неделю!", "Королева", "Ты как наркотик, я просто хочу больше и больше!"…

Певец также поделился новостью на своей официальной странице и написал: "Это кажется невероятным, я до сих пор не могу в это поверить, но это РЕАЛЬНОСТЬ! 17 апреля мы выпустили нашу песню под названием #MEDELLIN".

Напомним, ранее Мадонна взбудоражила провокационным образом сексуального пирата.