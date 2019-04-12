"Появление Мадонны": Оля Полякова взбудоражила сеть эпатажным образом

Певица выступила на шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" в ярком наряде
Олю Полякову можно по праву назвать королевой эпатажа, ведь она регулярно поражает и восхищает своими откровенными и эффектными нарядами - как на сцене, так и в жизни. На днях "королева ночи" порадовала поклонников выступлением на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" - и конечно же, не обошлось без яркого сценического наряда. Снимками с концерта артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Оля вышла на сцену в пикантном красном кожаном боди с кружевом и объемными плечами-фонариками. Сексапильный костюм певица дополнила золотой накидкой, красными туфлями на шпильке, колготками в сеточку и золотой короной. На руках у звезды красовались белые манжеты, а на шее - массивное украшение.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Полякова исполнила песню "Мадонна", поэтому в подписи к публикации сравнила себя с ней.
"Вчерашний Вечер премьер с @kosadcha был особенно сладок и горяч. Как вам появление Мадонны?" - написала артистка.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Она также показала еще один свой концертный наряд, в котором блистала в тот вечер - латексное красное мини-платье на бретельках, которое подчеркнуло ее стройные длинные ноги.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики тут же засыпали любимую певицу восторженными комментариями. Нашлись и такие, кто сравнил ее в этом образе с Ириной Аллегровой, а также с Леди Гагой.
Напомним, ранее Оля Полякова поразила "голым" фото в подъезде. Королева ночи опубликовала провокационное фото, на котором позирует в вечернем платье ярко розового оттенка с очень высоким разрезом.
Кстати, Оля Полякова похвасталась новой наградой. Певица во второй раз была признана "Жінкою України 2019" по результатам голосования журнала "Единственная".