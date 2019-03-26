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Лучше брюнетка: поклонники Мадонны выразили недовольство ее новым цветом волос

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 17:56
Лучше брюнетка: поклонники Мадонны выразили недовольство ее новым цветом волос
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Королева поп-сцены продолжает эксперименты со стилем

Мадонна, которая недавно удивила поклонников резкой сменой стиля, перекрасившись в брюнетку, похоже, не успокоилась. Эксцентричная певица поделилась на своей странице в Instagram новым снимком – вновь с белыми волосами. На фото она позирует с ярким макияжем с розовыми тенями, яркими губами, длинными накладными ресницами и, конечно же, белокурыми локонами. "Я не могу решить, помогите", – подписала она пост.

Поклонники тут же поддержали звезду советом. Многие признали идеальным вариантом для нее блонд: "Blonde Ambition – это всегда твое! Сделай это", "А если... блондинка снаружи и брюнетка внутри? Или поменять?", "Блонд, всегда блонд", "Вау"…

Мадонна

Мадонна вновь перекрасилась в блондинку (фото: instagram.com/madonna) 

И все же большинство поклонников неожиданно выразились в поддержку темного цвета: "Темно-коричневый, твой натуральный оттенок", "Темные волосы – возвращение к корням", "Мне по душе брюнетка... Это говорит итальянка в тебе", "Брюнетка", "Ты прекрасна в блондинке, но пришло время больших перемен!", "Черный идеальный", "Мне больше нравится темный", "Темный намного лучше", "Разумеется, брюнетка!", – не устают оставлять эмоциональные комментарии поклонники.

Интересно, что когда она в прошлый раз выставила фото с темным цветом волос, многие, наоборот, высказали недовольство образом и просили вернуть блонд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wigging Out with @andylecompte #tired #moody #bitch

A post shared by Madonna (@madonna) on

Видео: instagram.com/madonna

Мадонна брюнетка

А за несколько дней до этого Мадонна была брюнеткой (фото: instagram.com/madonna)

К слову, судя по постам, которыми она делится с подписчиками, 60-летняя певица готовит новую работу. И именно с этой целью экспериментирует с прической. С трудом верится, что Мадонна на самом деле изменит блонду, ставшему ее визитной карточкой.

Еще одна любимая тема, помимо смены имиджа, у Мадонны – дети. Звезда, которая активно ведет свою страницу в Instagram, регулярно выставляет фото и видео, где они танцуют, проводят совместный отдых и поют ей песни... Сопровождая все красноречивыми хэштегами: #joy, #children, #life, #love.

Мадонна

Фото: instagram.com/madonna

Напомним, ранее Леди Гага и Мадонна продемонстрировали теплые чувства, окончив тем самым многолетнюю вражду. 

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