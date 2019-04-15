Від нареченої до повії: Мадонна представила новий провокаційний сингл

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Пісню 60-річна співачка виконає разом з 24-річним співаком Малумом

Мадонна, яка вже рік працює над новим альбомом, нарешті заявила про випуск нового синглу і дала численним фанатам всю необхідну інформацію. Королева поп-музики вже кілька тижнів інтригує шанувальників, постійно підкидаючи карди зі зйомок і різноманітні відео. І ось днями вона внесла остаточну ясність. Судячи по роликах, відео з назвою Medellin обіцяє бути яскравим і незабутнім.

Головна героїня – таємнича Мадам X. "Мадам X – таємний агент, мандрує о світу, змінює особистість, що бореться за свободу, несе світло у темні місця. Мадам X – танцюрист, вчитель, глава держави, економка, лицар, ув'язнена... Мадам X – учениця, мати, дитина, вчителька, черниця, співачка, свята, повія...", – говорить тизер.

Підтверджує ці слова і ролик, насичений різними образами. Співачка постала як фатальний брюнеткою в колготках у сіточку, так і таємничою звабливою білявкою в темних сонцезахисних окулярах. Приміряла вбрання черниці, хутра, нареченої і поліцейського...

Також стало відомо, що виконувати пісню 60-річна діва буде з 24-річним колумбійським співаком Малумой. А вийде сингл вже зовсім скоро – 17 квітня. Поділилася співачка і обкладинкою синглу, яка вийшла максимально експресивної і пристрасної – цілком у своєму дусі.

На ній вона постала у звичному для себе образі блондинки з яскравим макіяжем, а компанію їй склав Малум. На ній надіта біла весільна сукня з відвертим вирізом, капелюх, фата, численні прикраси, серед яких особливо впадає в очі кільце з великою літерою M.

Доповнюють образ пара провокаційних деталей: червона рукавичка і золотиста пов'язка на одному оці. На Малумі надітий червоний костюм і темні окуляри.

Кожен новий пост Мадонни про новий сингл збирає безліч коментарів, не можуть утриматися навіть знаменитості, серед яких співачка Келлі Ріпа, фешн-фотограф Мерт Алас, візажистка Ліза Елдрідж і багато інші. "О боже, я не можу дочекатися", "Неймовірна Мадам", "Мадонна, ти просто зробила мою тиждень!", "Королева", "Ти як наркотик, я просто хочу більше і більше!"...

Співак також поділився новиною на своїй офіційній сторінці і написав: "Це здається неймовірним, я досі не можу в це повірити, але це РЕАЛЬНІСТЬ! 17 квітня ми випустили нашу пісню під назвою #MEDELLIN".

Нагадаємо, раніше Мадонна шокувала провокаційним образом сексуального пірата.