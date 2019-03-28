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Сексуальный пират: Мадонна взбудоражила провокационным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.03.2019 - 11:33
Сексуальный пират: Мадонна взбудоражила провокационным образом
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Певица не боится смелых экспериментов

Мадонна в последнее время чрезвычайно активна в соцсетях. Она неустанно радует фанатов новыми провокационными образами: 60-летняя знаменитость то и дело меняет цвет волос, призывая поклонников помочь ей решить, какой ей идет больше. Затем выкладывает в Instagram массу видео со съемок – скорее всего, нового клипа. Еще одна ее излюбленная тема – ролики, где она демонстрирует таланты своих детей. Так, в недавних постах они демонстрируют настоящий танцевальный талант и массу акробатических трюков. 

А сегодня она вновь взбудоражила подписчиков весьма провокационным образом. Королева поп-сцены опубликовала фото, на котором она вновь с черными волосами, на губах – яркая помада цвета фуксии, а на одном глазу – "пиратская" повязка. К посту она добавила загадочную надпись: "То, чем мы рискуем, показывает то, что мы ценим". И поставила хэштег #nofear" – #нетстраху.

Мадонна

Мадонна вновь экспериментирует с внешностью (фото: instagram.com/madonna)

"Нет риска, нет славы!", "Так много загадок, так взволнован этой новой эрой", "Не оглядывайся назад и не думай о том, что ты делаешь. Просто миксуй", "В твоих глазах отражаюсь я", "Никакого страха. Мадонна здесь", "Аминь", "Да... бесстрашная. Я люблю тебя", "Идеально! Это правда…", "Мы любим глубокие цитаты нашей королевы", – тут же отозвались поклонники на философское настроение своей королевы.

Другие не стали парировать звезде, оставив менее загадочные послания: "Я уже устал ждать твоей новой музыки",  "Какой это оттенок помады?", "Я не могу дождаться твоего нового тура", "Дай нам уже этот сингл!", "Кто-нибудь, пожалуйста, заберите у нее телефон или научите ее пользоваться Instagram"… Также многие порадовались, что она вновь брюнетка, отметив, что ей невероятно к лицу такой стиль.

Нужно отметить, что самой Мадонне он, видимо, тоже по душе. Так, она поменяла заглавную фотографию профиля, поставив туда портрет в образе брюнетки и изменив своему вечному образу роковой блондинки. 

Напомним, ранее Леди Гага и Мадонна продемонстрировали теплые чувства, окончив тем самым многолетнюю вражду. 

Также до этого Мадонна шокировала поклонников новым образом "Белоснежки"

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