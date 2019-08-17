Искусительница: Тина Кароль раззадорила жаркими кадрами из нового клипа

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фанаты с нетерпением ждут выхода новой видеоработы певицы

Тина Кароль не дает своим поклонникам расслабиться ни на минуту, ведь в последнее время она просто-таки засыпала сеть откровенными и эффектными снимками из нескольких фотосессий, которые она сделала в США. А кроме фото, певица сняла в Лос-Анджелесе и новый клип, который, судя по всему, будет называться "Вабити".

На своей странице в Instagram артистка анонсировала выход видеоработы 22 августа, а также показала несколько кадров из нее. Судя по ним, клип получится весьма "горячим"! Так, на первом фото Тина сидит у бассейна в серебристом купальнике необычного кроя. Поп-дива позирует боком к камере, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. Она подняла голову к солнцу и закрыла глаза, а ее роскошные волосы красиво ниспадают на спину. Не обошлось и без ее фирменной красной помады.

"Буду Тебе Бавити 22/8 #премьера #ВАБИТИ #скоро", - такую подпись и хештеги Кароль оставила для заинтригованных фанатов.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На другом снимке певица тоже позирует у бассейна в чувственной позе. Она вытянула свои длинные ноги и подставила лицо солнцу, а золотистое миниплатье с глубоким декольте отлично подчеркнуло роскошные формы Тины. При этом кадр сделан с необычного ракурса - сверху, будто бы с дрона.

"#БАВИТИ #скоро", - продолжает раззадоривать исполнительница.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Горячие кадры вызвали целую волну восхищенных комментариев - фолловеры восторгаются пикантными фото и признаются, что с огромным нетерпением ждут выхода нового клипа Кароль. Также фаны размышляют, как же именно будет называться работа - "Вабити" или "Бавити".

Какая же ты сексуальная аааааа

Оууууу какая шикарная! Несите огнетушитель

Тина, не знаю как там остальные, но Я УЖЕ ЗВАБЛЕНА, ТЫ ПРОСТО ОГОНЬ, СЕКС И АТОМНАЯ БОМБА

Это слишкооом горячоооооо

Неймовірна

Мега бомба вогонь

Я умерла от твоей красотыы

Тина, искусительница

Солнышко лежит на солнышке.. у меня все

Ну мы, как бы ждем

По-моему я не доживу до 22 числа

Кайф в чистом виде

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль поразила откровенным черно-белым фото без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.

А еще Тина Кароль не стесняется показаться без макияжа, чем радует своих фанов, которые утверждают, что певица выглядит юной, как подросток.