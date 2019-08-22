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Неймовірно мило: син Тіни Кароль вчить маму англійської (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 17:31
Неймовірно мило: син Тіни Кароль вчить маму англійської (відео)
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Хлопчик підтримав маму перед виходом її нового кліпу

Тіна Кароль, яка раніше зворушила мережу танцем з підрослим синочком, намагається проводити з Веніаміном як можна більше часу - адже хлопчик навчається у Великобританії і бачаться вони далеко не кожен день. 22 серпня у співачки запланувала прем'єра нового кліпу на пісню "Вабити", гарячими кадрами з якого вона дражнила своїх шанувальників останні дні.

10-річний Веня вирішив підтримати і підбадьорити маму перед виходом ролика, а вона зняла це на відео. У сториз InstagramТина опублікувала зворушливий ролик з сином, а також відео з'явилося на сторінці її фан-клубу.

Дія відбувається біля дошки в шкільному класі, на якій Веня написав слова підтримки англійською мовою. Кароль починає читати:

"Well done, mum. You have finished your clip. Horay! 3x3".

При цьому одне слово вона вимовила не зовсім правильно, і Веня тут же поправив її - не дарма ж він живе на батьківщині англійської мови! Також хлопчик не зміг згадати слово "крейда" російською - а от англійською без проблем.

Відео: син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)

Миле відео одразу ж набрало безліч розчулених коментарів від фанатів, які з нетерпінням чекають на прем'єру кліпу.

  • Милота! Синочок виправляє мамуся в англійському!
  • Вони такі милі
  • Веня обаяшка!
  • Пусииик какооой
  • «Are You Sure?» ахахаха,Веня в цьому впевнений як ніхто,Тіна
  • Такий гарненький
  • Венька такий мі-мі-мишный
  • Маму виправляє в англійській мові

Неймовірно мило: син Тіни Кароль вчить маму англійської (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла, які таланти перейшли її 10-річному сину Веніаміну від померлого батька Євгенія Огіра. За її словами, у хлопчика відмінні здібності до математики.

Також Тіна Кароль розохотила фанатів жаркими кадрами з нового кліпу, демонструючи фігуру в купальнику.

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Новини України Тіна Карольсын
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