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"Невпізнанна": Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу

Lite » Зірки 18.12.2018 - 22:27
"Невпізнанна": Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведучу порівняли з відомою українською співачкою

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно поділилася секретом бездоганного зовнішнього вигляду, показала шанувальникам фото без макіяжу. Знімок природного зовнішнього вигляду вона розмістила в Instagram.

В кадрі зірка позує в напівпрозорих затемнених окулярах і шапці, з-під якої вибиваються розпущені локони.

&quot;Невпізнанна&quot;: Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"У Львів з питань чудес", - залишила інтригуючу підпис ведуча.

Передплатники виявили схожість Маші на фото зі співачкою Настею Каменських, зазначивши, що спочатку навіть не впізнали її. Коментатори підкреслили, що без макіяжу Єфросиніна виглядає чудово.

"Вас не впізнати", "На Настю Каменських на цьому фото схожа", "Я подумала це Каменських, поки на профіль не глянула", "Марія, яка Ви красива! А ці локони...", "Шикарні волосся і окуляри, і фарбуватися не потрібно", - писали захоплені фани.

&quot;Невпізнанна&quot;: Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу

&quot;Невпізнанна&quot;: Маша Єфросиніна спантеличила шанувальників фото без макіяжу

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що син Маші Єфросиніної зворушливо розплакався під час перегляду фільму з маминим участю.

Раніше Маша Єфросиніна розповіла про непристойну пропозицію з величезною сумою, яку їй зробив забезпечений іноземець.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Маша Єфросиніназвезда
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