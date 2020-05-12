Неугомонная мама: Катя Осадчая впечатлила оригинальной прогулкой с сыном

Катя Осадчая не скрывает, что прониклась любовью к велоспорту. Даже на отдыхе в жарких странах она брала это экологичное транспортное средство на прокат и каталась в свое удовольствие по окрестностям. Хорошую традицию ведущая решила продолжить и дома. Так, теледива с мужем изучает местные красоты Киевской области вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном, а некоторые прогулки совершает на велосипеде и берет с собой мальчика.

На новом фото счастливая ведущая позирует в живописном месте на фоне водоема с облагороженной прибрежной зоной. На ней – белая водолазка в красную полоску и укороченные брюки-кюлоты, на ногах – массивные удобные белоснежные кроссовки. Катя опирается на сидение велосипеда, к которому прикреплен велотрейлер для перевозки детей – там удобно расположился Иван.

"Мій головний вид спорту. Кручу педалі з навантаженням", - написала Катя и добавила хэштег #невгамовнамама.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонникам ведущей понравился ее новаторский подход к прогулкам с ребенком на свежем воздухе.

Клас, ще такого не бачила...але це дуже круто

Класний вєлік

Катя, ти така настояща, це так важливо, крути педалі

Красотка

Респект Вам. Завжди на висоті

Супер. Вы такие классные

Принцесса

А где такие красивые места?

Супер, і корисно, і приємно

Яке чудове навантаження

Скриншот комментариев

Ранее Юрий Горбунов похвастался семейной вылазкой на природу и умилил фото с самыми любимими – женой Катей Осадчей и сыном Иваном.