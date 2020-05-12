Невгамовна мама: Катя Осадча вразила оригінальною прогулянкою з сином

Катя Осадча не приховує, що перейнялася любов'ю до велоспорту. Навіть на відпочинку в жарких країнах вона брала цей екологічний транспортний засіб на прокат і каталися в своє задоволення по околицях. Гарну традицію ведуча вирішила продовжити і вдома. Так, теледіва з чоловіком вивчає місцеві красоти Київської області разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном, а деякі прогулянки здійснює на велосипеді і бере з собою хлопчика.

На новому фото щаслива ведуча позує в мальовничому місці на тлі водойми з облагородженої прибережною зоною. На ній – біла водолазка в червону смужку і укорочені брюки-кюлоти, на ногах – масивні зручні білосніжні кросівки. Катя спирається на сидіння велосипеда, до якого прикріплений велотрейлер для перевезення дітей – там зручно розташувався Іван.

"Мій головний вид спорту. Кручу педалі з навантаженням", - написала Катя і додала хештег #невгамовнамама.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам ведучої сподобався її новаторський підхід до прогулянок з дитиною на свіжому повітрі.

Клас, ще такого не бачила...Але це дуже круто

Класний вєлік

Катя, ти така настояща. це так важливо, крути педалі

Красуня

Респект Вам. Завжди на висоті

Супер. Ви такі класні

Принцеса

А де такі гарні місця?

Супер, і корисно, і приємно

Яке чудове навантаження

Скріншот коментарів

Раніше Юрій Горбунов похвалився сімейною вилазкою на природу і зворушив фото з найріднішими – дружиною Катею Осадчою і сином Іваном.