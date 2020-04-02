Несравненная: эффектная Катя Осадчая рассекретила свою давнюю традицию

Ведущая восхитила женственным домашним стилем
Катя Осадчая призывает поклонников оставаться дома и сама придерживается этого принца. Но теледиве все же приходится отлучаться на съемки для программы "Светская жизнь", но она, как и вся съемочная комманда, придерживается всех норм и требований личной безопасности. Так, ведущую можно увидеть в роскошном платье и медицинской маске: забота о своем здоровье и самочувствие тех, кто рядом – прежде всего! А вот дома Катя может позволить себе расслабиться. Но и в уютной обстановке она предпочитает выглядеть стильно и женственно.
Так, звезда предстала перед поклонниками в трендовом наряде – легком платье с мелким цветочным принотом, талию выделила широким кожаным поясом. На лице у Кати нет макияжа, лишь губы она подчеркнула сатиновой помадой естественного оттенка. В руках у ведущей – чашка ароматного кофе.
"Кава зранку — давня традиція. Але нині влаштовуємо вдома й денні кава-брейки. До того ж, на карантині можна пофантазувати, що ти в кав‘ярні. Вибір відповідний. Та й нарешті - лише ви обираєте міцність лате, мак’ято чи еспресо", - написала она.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
В комментариях поклонники телезвезды пришли в восторг от ее домашнего эффектного образа.
Скриншот комментарив
Ранее Катя Осадчая показала, как загорает во время дневного сна сыночка Ивана.