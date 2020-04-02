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Незрівнянна: ефектна Катя Осадча розсекретила свою давню традицію

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Ведуча захопила жіночним домашнім стилем

Катя Осадча закликає шанувальників залишатися вдома і сама дотримується цього принца. Але теледывывсе ж доводиться виходити на зйомки програми "Світське життя", але вона, як і вся знімальна команда, дотримується всіх норм і вимог особистої безпеки. Так, ведучу можна побачити в розкішному платті і медичній масці: турбота про своє здоров'я і самопочуття тих, хто поруч – перш за все! А ось вдома Катя може дозволити собі разслабитися. Але і в затишній обстановці вона намагається виглядати стильно і жіночно.

Так, зірка постала перед шанувальниками в трендовому вбранні – легкому платті з дрібним квітковим принотом, талію виділила широким шкіряним поясом. На обличчі у Каті немає макіяжу, лише губи вона підкреслила сатиновою помадою природного відтінку. В руках у ведучої – чашка ароматної кави.

"Кава зранку — давня традиція. Альо коли влаштовуємо вдома й денні кава-брейки. До того ж, на карантині можна пофантазувати, що ти в кав'ярні. Вибір відповідний. Та й нарешті - ліше ви обираєте міцність лате, мак 'ято чи еспресо", - написала вона.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

В коментарях шанувальники телезірки прийшли в захват від її домашнього ефектного образу.

  • Катюша яка Ві гарнюня, справжня
  • Смачного вам, незрівнянна Каті
  • Ви чудові і плаття у Вас неймовірне
  • Гарна!
  • Катя Осадча, ви класні
  • Гарно виглядаєте, Катю
  • Красотуля
  • Катя, ви супер
  • Як до лиця Вам природня краса! Без макіяжу!
  • Ви дуже гарно виглядаєте! І надихаєте інших і в карантин носити вдома плаття і відчувати себе прекрасними!

Скріншот комментарив

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