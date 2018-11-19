"Несправедливо": в сети отреагировали на уход Вишнякова и Сахневич из Танцев со звездами

Фото: РБК-Украина

Пользователи считают голосование нечестным

Участники шоу "Танцы со звездами" Павел Вишняков и Юлия Сахневич покинули проект. Реакция на уход пары оказалась неоднозначной. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

В сообщении указано: "Результат, которого не ожидал никто! Однако именно так решило зрительское голосование! Шоу # ТанцысоЗвездами в шаге от финала оставляют @vishniakov_pavel_ и @juli_sakhnevych. Давайте поддержим пару теплыми словами в комментариях".

Фото: (instagram.com/tanci1plus1)

Пользователи восприняли неоднозначно уход пары. Многие посчитали такое решение несправедливым, отметив, что Павел Вишняков и Юлия Сахневич должны были дойти до финала:

Скриншот комментариев: (instagram.com/tanci1plus1)

Напомним, мы писали, как прошел 13 выпуск Танцы со звездами 2018.

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования стало известно, какая пара покинула проект после 13 эфира.

Напомним, ранее мы писали, как прошел двенадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

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