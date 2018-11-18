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Танцы со звездами 2018: какая пара покинула проект после 13 эфира

Lite » ТВ-шоу 18.11.2018 - 23:39

В воскресенье, 18 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели тренадцатый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором выступили 4 оставшихся звездных пары.

На прошлом эфире проект покинули Michelle Andrade и Женя Кот.

На этот раз в зону риска неожиданнл попали Иракли Макацария и Яна Заяц, Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования проект покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

Отметим, каждый эфир в "зону риска" попадают пары, которые получают наименьшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Кто из двух пар с наименьшим количеством баллов покинет проект, а кто продолжит борьбу за победу, решают судьи. Спасти своих любимых звезд можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков.

Напомним, ранее мы писали, как прошел 13 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

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