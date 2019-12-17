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"Несите огнетушитель": Тина Кароль соблазняет длинными ножками на горячем фото

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Певица позирует в откровенном наряде и чувственной позе

Поклонникам поп-дивы Тины Кароль не до скуки - артистка регулярно балует их эффектными фото в роскошных или же откровенных нарядах, выпускает неожиданные дуэты - к примеру, с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной, и подогревает слухи о своем романе с Даном Баланом. Новый кадр в Instagram певицы также вышел очень горячим и не на шутку взволновал фанатов.

На фото Тина запечатлена сидящей на полу в томной позе, опираясь одной рукой на стул. На артистке черное платье с ну очень пикантным разрезом на бедре и черные колготки, а красиво вытянутая ножка позволяет полюбоваться на соблазнительные изгибы ее фигуры во всей красе.

Волосы звезды красиво рассыпались по плечам, а сама она задумчиво смотрит на камеру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики пришли в восторг от жаркого снимка и принялись осыпать Кароль комплиментами.

  • Тина, ты что творишь
  • что за секси дрес,Тина?
  • Самая красивая, люблю тебя моя королева
  • Детка, ты просто пушка
  • Несите огнетушитель
  • Тина Григорьевна ну нельзя же быть такой
  • Невероятная
  • ГОРЯЧАЯЯЯ КАКАЯ
  • Какая красивая
  • Богиня
  • что вы творите, Тина Григооьевна?!
  • какиеееее ноги
  • ВАУ! Неперевершенна

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом. Две известные украинские певицы записали совместную песню, которая стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".

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