"Несите огнетушитель": Тина Кароль соблазняет длинными ножками на горячем фото

Певица позирует в откровенном наряде и чувственной позе
Поклонникам поп-дивы Тины Кароль не до скуки - артистка регулярно балует их эффектными фото в роскошных или же откровенных нарядах, выпускает неожиданные дуэты - к примеру, с солисткой The Hardkiss Юлией Саниной, и подогревает слухи о своем романе с Даном Баланом. Новый кадр в Instagram певицы также вышел очень горячим и не на шутку взволновал фанатов.
На фото Тина запечатлена сидящей на полу в томной позе, опираясь одной рукой на стул. На артистке черное платье с ну очень пикантным разрезом на бедре и черные колготки, а красиво вытянутая ножка позволяет полюбоваться на соблазнительные изгибы ее фигуры во всей красе.
Волосы звезды красиво рассыпались по плечам, а сама она задумчиво смотрит на камеру.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подписчики пришли в восторг от жаркого снимка и принялись осыпать Кароль комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, что Тина Кароль и Юлия Санина поразили чувственным дуэтом. Две известные украинские певицы записали совместную песню, которая стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".